Reuters, despre "asasinatul" lui Dragnea: Tendinta de a-l demoniza pe Soros e raspandita in tarile cu democratii iliberale

Agentia internationala de presa Reuters, cea mai mare din lume, prezinta pe larg declaratiile, alterandu-le cu precizari si comentarii menite sa le ofere contextul necesar cititorilor.Jurnalistii scriu ca Dragnea a inceput intai cu acuzatii la adresa presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, sustinand ca protestul antiguvernamental soldat cu sute de raniti ar fi fost o "lovitura de stat esuata" in spatele caruia el il vede pe seful statului.Reuters explica apoi cum protestul din 10 august la care au participat in jur de 100.000 de oameni s-a desfasurat in cea mai mare parte pasnic, dar cum interventia in forta a jandarmilor cu tunul cu apa si gaze lacrimogene a facut ca peste 450 de persoane sa aiba nevoie de ingrijiri medicale."Unii protestatari au aruncat sticle si pietre catre jandarmi, insa multe imagini video ii arata pe acestia din urma cum bat protestatari non-violenti, care tin mainile sus", scrie publicatia citata, continuand cu cateva explicatii despre cazierul lui Liviu Dragnea.Ziua in care, in Romania, s-a incercat uciderea libertatii - cum s-a transformat un protest pasnic intr-un teatru de razboi (Foto si Video)"Protestele anti-guvernamentale au avut loc continuu de cand PSD a preluat guvernarea anul trecut si a incercat in mod repetat sa slabeasca legislatia anti-coruptie", mai scriu jurnalistii straini.Ei precizeaza si ca Dragnea a anuntat ca vrea suspendarea lui Klaus Iohannis, pe care ar putea sa o obtina cu ajutorul partenerului de coalitie, ALDE, dar si ca a acuzat multinationalele si bancile ca ar fi finantat si incurajat protestele."Transparency International pozitioneaza Romania printre cele mai corupte tari din Uniunea Europeana si Bruxellesul monitorizeaza indeaproape sistemul judiciar romanesc", puncteaza apoi agentia internationala.Articolul continua cu prezentarea declaratiilor lui Dragnea legate de presupusa tentativa de asasinat comandat de George Soros si se incheie cu urmatoarea concluzie: "Tendinta de a-l demoniza pe Soros, un om de afaceri cu origini ungaro-americane care finanteaza organizatii de caritate si ONG-uri din lumea intreaga prin Fundatia sa Open Society, este raspandita in statele cu democratii iliberale din Europa Centrala si de Est, precum Ungaria sau Polonia".C ...citeste mai departe despre " Reuters, despre "asasinatul" lui Dragnea: Tendinta de a-l demoniza pe Soros e raspandita in tarile cu democratii iliberale " pe Ziare.com