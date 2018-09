Rezolutia pe care PE o va adopta despre Romania trebuie sa ne ingrijoreze. Dancila are multe explicatii de dat

Mai mult, el a declarat pentru Ziare.com ca este foarte important de observat cum va reusi premierul Viorica Dancila sa sustina cauza tarii noastre.In opinia lui Cristian Diaconescu, daca Dancila va spune in PE ca, de fapt, in Europa nu se intelege ce minunata este atitudinea politica de la Bucuresti, ar putea exista mari dificultati."Trebuie sa fim cat se poate de ingrijorati de rezolutia pe care Parlamentul European o va adopta despre situatia din Romania. In primul rand, va fi important de vazut cum va reusi prim-ministrul Romaniei, la inceputul lunii octombrie, cand este invitat in PE, sa sustina cauza Romaniei sau ce intelege prin cauza Romaniei, pentru ca, daca merge pe abordarea ca de fapt in Europa nu se intelege ce minunata este atitudinea politica de la Bucuresti sau ca orice fel de atitudine sau reactie a Europei ar viza poporul roman si nu cei aflati la guvernare, dupa modelul Orban, care iata ca nu a reusit, s-ar putea sa aiba mari dificultati", a explicat fostul ministru de Externe.Totodata, Cristian Diaconescu a amintit de scrisoarea transmisa de Viorica Dancila Comisiei Europene, dupa protesul din 10 august, in care afirma ca Jandarmeria a actionat legal si il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a facut un apel pentru continuarea manifestatiilor. Astfel, fostul ministru de Externe afirma ca Dancila va avea de dat multe explicatii pe aceasta tema."Sigur, are un foarte mare deficit domna premier pentru ca, dupa cum va amintiti, este cea care a sesizat CE in legatura cu desfasurarea unei lovituri de stat in Romania printr-o scrisoare neprovocata. Deci va puteti imagina ce categorii de explicatii sau de precizari va trebui sa faca premierul Romaniei", a subliniat Cristian Diaconescu.Fostul ministru de Externe a explicat ca premierul Viorica Dancila trebuie sa accepte invitatia la dezbaterea din Parlamentul European. In cazul in care va refuza, discutiile se vor desfasura in absenta tarii noastre, pentru ca PE nu va accepta un alt reprezentant roman."Nu cred ca un reprezentant roman cu rang inferior va fi acceptat la dezbateri. Se vor purta dezbaterile in absenta Romaniei. Poate sa trimita pe altcineva, dar nu va fi acceptat la dezbateri", a precizat, pentru Ziare.com, Cristian Diac ...citeste mai departe despre " Rezolutia pe care PE o va adopta despre Romania trebuie sa ne ingrijoreze. Dancila are multe explicatii de dat " pe Ziare.com