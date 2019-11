Institutele acreditate de BEC - CURS si Avangarde, care si-au unit informatiile intr-un singur exit-poll, si IRES.Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) a fost cumparat in 2017 de jurnalistul Iosif Buble, fondatorul site-ului Stiripesurse.ro. Grupul de Studii Sociocomportamentale Avangarde este detinut de Marius Pieleanu. Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) este detinut de Vasile Dancu.Ziua votului in cifre, declaratii si imaginiRecord istoric de participare la vot in diaspora!Ziare.com va prezina, in format LIVE TEXT, rezultatele exit-poll din cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale:Exit-poll IRES - ora 21:00Rezultatele sunt pentru ora 21:00, au o marja de eroare de 2% si iau in calcul si voturile din diasporaKlaus Iohannis - 67,1%Viorica Dancila - 32,9%Exit-poll IRES - ora 20:00Estimarea este pentru ora 20:00 si sunt luate in calcul si voturile din diaspora:Klaus Iohannis - 66,5%Viorica Dancila - 33,5%Exit-poll CURS Avangarde - ora 21:00Rezultatele sunt pentru ora 21:00 si iau in calcul si voturile din diasporaKlaus Iohannis - 67%Viorica Dancila - 33%Exit-poll CURS AvangardeKlaus Iohannis - 64,8%Viorica Dancila - 35,2% ...citeste mai departe despre " Rezultate exit-poll: Iohannis ramane presedintele Romaniei si castiga la scor in fata Vioricai Dancila " pe Ziare.com