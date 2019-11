Astfel, Klaus Iohannis a obtinut 66,09 % din numarul de voturi valabil exprimate, iar Viorica Dancila 33,91 %.In total s-au prezentat la urne, 10.031.762 de alegatori, adica 54.86 % din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente.Preotescu a precizat ca au fost 9.849.057 de voturi valabil exprimate - 98.18 % din numarul celor care au votat.182.648 de voturi au fost nule.Citeste si:Cat de rosie era harta in 1990 si cum au evoluat rezultatele la prezidentiale pana in 2019 (Infografice)Departamentul de Stat al SUA felicita Romania pentru alegerile prezidentialeCare au fost cheltuielile de campanie ale candidatilor la alegerile prezidentiale si cati bani ramburseaza AEPA.G. ...citeste mai departe despre " Rezultate finale la alegerile prezidentiale: Iohannis - 66,09 %, Dancila - 33,91% " pe Ziare.com