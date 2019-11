Rezultate provizorii oficiale: Iohannis si Dancila intra in turul doi. Barna n-a castigat nici in diaspora

Liderul USR nu a castigat nici in sectiile din diaspora, Klaus Iohannis capitalizand de peste doua ori mai multe voturi decat el.Urmatoarele pozitii sunt ocupate de Mircea Diaconu, candidatul independent sustinut de ALDE si Pro Romania, si Theodor Paleologu, candidatul sustinut de PMP, care s-a declarat sustinator al monarhiei.Rezultatele provizorii sunt cele obtinute dupa contorizarea proceselor verbale intocmite in fiecare sectie in parte. Urmeaza ca BEC sa anunte rezultatele partiale si apoi pe cele finale.Duminica pana la ora 21:00, 47,66% dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la una dintre cele peste 18.000 de sectii de votare amenajate in tara. In strainatate au votat 659.549 de romani, dar procesul electoral continua pana luni, la ora 07:00.Vezi cum arata rezultatele exit-poll in primul tur al alegerilor prezidentialeZiare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, rezultatele partiale ale primului tur al alegerilor prezidentiale:03:33 - AEP anunta rezultatele provizorii dupa numararea a 99,9% din voturi, adica 8.678.072 de voturi si nu au fost constatate schimbari.Klaus Iohannis - 36,6%Viorica Dancila - 23,8%Dan Barna - 13,9%Mircea Diaconu - 9,2%Theodor Paleologu - 5,6%Kelemen Hunor - 4,1%Ramona Ioana Bruynseels - 2,7%Alexandru Cumpanasu - 1,4%Viorel Catarama - 0,5%Bogdan Stanoevici - 0,4%John-Ion Banu - 0,3%Sebastian Constantin Popescu - 0,3%Ninel Peia - 0,3%Catalin Ivan - 0,3%02:56 - Datele provizorii furnizate de AEP dupa numararea voturilor din 557 de sectii din strainatate din totalul de 838 il dau castigator absolut pe Klaus Iohannis:Klaus Iohannis - 54,4%Dan Barna - 25,8%Theodor Paleologu - 6,3%Mircea Diaconu -3,6%Viorica Dancila - 2,9%02:08 - Rezultate provizorii dupa numarare a 99,85% din voturi:Klaus Iohannis - 36,65%Viorica Dancila - 23,82%Dan Barna - 13,96%Mircea Diaconu - 9,25%01:30 - Dupa numararea a 118.241 voturi din 293 de sectii din strainatate, clasamentul este urmatorul:Klaus Iohannis - 54,9%Dan Barna - 24,4%Paleologu - 6,8%Mircea Diaconu - 3,6%Viorica Dancila - 3,4%Alexandru Cumpanasu - 2,2%00:39 - AEP anunta ca centralizarea a ajuns la 99,1%, adic ...citeste mai departe despre " Rezultate provizorii oficiale: Iohannis si Dancila intra in turul doi. Barna n-a castigat nici in diaspora " pe Ziare.com