Roexit, asta vor! Declaratia de independenta fata de UE

In Comisia LIBE, Frans Timmermans a criticat dur distrugerea statului de drept in Romania, a avertizat ca, daca nu se va opri, Guvernul va fi actionat la CJUE, dar a subliniat ca definitia familiei e o problema interna a fiecarei tari.Si, totusi, imediat, Liviu Dragnea a iesit la televizor cu o declaratie menita sa acrediteze manipulator ca Romania ar fi ostracizata din cauza referendumului, nu a atacarii Justitiei:"Chiar nu cred ca domnul prim-vicepresedinte Timmermans poate sa spuna poporului roman cum trebuie sa voteze la acest referendum. Chiar nu cred ca nimeni din spatiul Uniunii Europene poate spune poporului roman cum sa defineasca in Constitutie casatoria.Eu zic ca trebuie sa ne batem pentru aceste drepturi. Si nu trebuie sa mai mergem pe ideea de a fi political correct, ca sa dam bine la nu stiu ce porti inalte. Daca nu ne gandim serios la viitorul acestei tari si la viitorul acestei natiuni, putem sa adoptam si aceasta pozitie a ghiocelului. Eu, unul, nu am de gand sa fac asta".Concomitent, Marian Munteanu, acuzat de simpatii legionare si candidatul lui Virgil Magureanu, deci al Securitatii anilor '90, la presedintie s-a ridicat din cavoul politic pentru a vorbi explicit, tot la Antena3, despre declaratia de independenta a Romaniei fata de UE.Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, inculpat pentru coruptie si implicat in dosarul Black Cube, a postat o reactie la cald virulent antiUE, insotita de un logo "Roexit". Mi-e destul de greu sa cred ca cineva putea face acel logo la cald si ca el nu era pregatit din vreme pentru a fi lansat la momentul oportun, adica atunci cand funia infractorilor va ajunge la par.Iar, la miezul noptii, Mircea Badea racnea ca acesta este un referednum anti #rezist si antiTimmermans.Se poate mai clar?Referendumul acesta este perfect inutil, pentru ca nu schimba nimic. Definitia care se doreste a fi introdusa in Constitutie exista in Codul Civil si nimeni nu a pus problema schimbarii ei, exista in art. 16 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului si in art 12 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului.Nu exista un ...citeste mai departe despre " Roexit, asta vor! Declaratia de independenta fata de UE " pe Ziare.com