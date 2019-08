Romania a solicitat oficial Frantei sprijin pentru aderarea la Schengen

Ministrul Stefan-Radu Oprea s-a intalnit, miercuri, cu Michele Ramis, ambasador al Frantei in Romania, si cu un grup de investitori francezi, in contextul dialogului constant cu reprezentantii mediului de afaceri.Principalele teme ale dialogului au fost imbunatatirea climatului economic din Romania, cresterea gradului de atractivitate pentru investitii si aprofundarea cooperarii dintre cele doua economii."Apreciem sugestiile companiilor franceze pentru imbunatatirea climatului economic din Romania. Am transmis solicitarea de sprijin din partea Frantei si a investitorilor francezi pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, ceea ce ar conduce la diminuarea substantiala a costurilor pentru firme si cetateni.De exemplu, compania Dacia Renault , cel mai mare exportator, are pierderi semnificative din cauza timpului de asteptare in vama - pana la 10 ore", a declarat ministrul Stefan-Radu Oprea.Michele Ramis a apreciat realizarile substantiale ale Romaniei pe perioada presedintiei la Consiliul Uniunii Europene si perspectivele de intensificare a cooperarii, in contextul gradului ridicat de compatibilitate intre cele doua economii.Ministrul Stefan-Radu Oprea le-a solicitat marilor companii cu capital francez sa integreze cat mai multi furnizori din Romania, inclusiv IMM-uri, in lantul de productie."O crestere a gradului de integrare ar avea efecte pozitive pe mai multe planuri: scaderea costurilor de productie, dezvoltarea industriei pe orizontala, cresterea competitivitatii si reducerea deficitului comercial. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat isi manifesta disponibilitatea de a media interactiunea marilor companii cu IMM-urile si de a face un screening pentru a gasi furnizori care lucreaza la standardele solicitate", anunta comuniatul citat.La intalnire, care a avut loc la Ambasada Frantei, au participat reprezentanti ai Dacia-Renault, Michelin Carrefour , Auchan, Timac Agro si ai biroului Business France in Romania.In primele patru luni din anul 2019, totalul schimburilor comerciale bilaterale a fost de 3,189 miliarde de euro, in crestere cu 2,67% fata de aceeasi perioada a anului 2018. Exporturile ...citeste mai departe despre " Romania a solicitat oficial Frantei sprijin pentru aderarea la Schengen " pe Ziare.com