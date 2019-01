Romania, in atentia presei externe dupa preluarea presedintiei UE: Dragnea si coruptia - cuvintele cheie

Dupa ce presa franceza a dat tonul, exprimandu-si scepticismul cu privire la un posibil mandat de succes al Romaniei la presedintia Consiliului UE, opiniile negative au continuat si in randul publicatiilor de limba engleza, ele fiind din aceeasi gama."Romania a preluat marti, 1 ianuarie, presedintia rotativa a UE, pentru prima oara de la aderare, in urma cu 12 ani. Ea isi va indeplini rolul de coordonare a politicilor UE pe fondul frustrarilor ce caracterizeaza Comisia Europeana cu privire la coruptia de la Bucuresti si la erodarea statului de drept", noteaza EUObserver sub titlul "Coruptia de acasa umbreste presedintia UE a Romaniei".De asemenea, articolul trece in revista problemele lui Liviu Dragnea in justitie si mentioneaza modificarile legislative controversate facute de puterea de la Bucuresti si care l-au facut pe vicepresedintele Frans Timmermans sa indemne Romania sa nu faca pasi inapoi, care sa puna in pericol progresele facute in ultimii 10 ani.Citeste si: Financial Times: Liviu Dragnea, "sforarul condamnat" din tara care a preluat presedintia UE.La randul sau, Express considera ca Liviu Dragnea este politicianul care reprezinta o adevarata "amenintare" pentru Bruxelles.Publicatia subliniaza faptul ca liderul PSD este cel care a impins Guvernul la modificarea legilor Justitiei cu scopul de a dezincrimina anumite fapte de coruptie.In articol se mentioneaza faptul ca Dragnea a intrat in atentia Oficiului European AntiFrauda (OLAF) . "Orice interventie in politicile UE a dl Dragnea ar putea ruina rapid toate realizarile obtinute de aceasta fosta tara comunista de la intrarea in blocul european", se mai arata in articolul Express.In schimb, jurnalistii de la Politico au ales o abordare ironica, atintita in special asupra Capitalei administrate de primarul general, Gabriela Firea."Draga eurocrat, dupa un respiro la Viena, este timpul sa te indrepti catre estul salbatic al Europei, pentru presedintia romaneasca a Consiliului UE. Daca ai supravietuit Sofiei, Bucurestiul nu va veni ca un soc. (...)Bucurestiul este grabit, zgomotos si uneori agresiv. Dar are si niste locuri dragute, cum ar fi gradinile ascunse in care iti poti savura ceaiul in ...citeste mai departe despre " Romania, in atentia presei externe dupa preluarea presedintiei UE: Dragnea si coruptia - cuvintele cheie " pe Ziare.com