Romania, in topul tarilor UE la subventionarea partidelor: 37 de milioane de euro in 2018

"Legislatia modificata in 2018 a condus la o crestere semnificativa a sumelor alocate partidelor, pana la un total de aproximativ 37 milioane euro. Subventiile alocate in 2018 au crescut de peste 20 de ori fata de cele din urma cu un deceniu, mult peste rata inflatiei sau a cresterii PIB. Iar nivelul maxim, in cazul teoretic, ar putea ajunge la 400 milioane lei", precizeaza specialistii de la Expert Forum (EFOR), intr-un comunicat de presa remis vineri Ziare.com.In raportul EFOR, care poate fi consultat pe pagina web a organizatiei, se mai arata ca noi "platim una din cele mai mari subventii din UE partidelor politice"."In Uniunea Europeana regulile de alocare a subventiilor pentru partide si sumele anuale la care pot ajunge acestea difera mult de la tara la tara. Cert este ca in majoritatea cazurilor analizate in raport totalul e mai mic de 37 de milioane euro pe an, cat a ajuns in Romania", precizeaza autorii raportului.Foto: Expert ForumUn alt aspect important este acela ca legea din Romania "nu este clara cu privire la soarta fondurilor ramase necheltuite la finalul anului"."Nu este clar daca sumele necheltuite din subventie raman la finalului anului fiscal in conturile partidului sau trebuie restituite la bugetul de stat.In cazul in care banii se pastreaza de catre partid nu este clar daca ei ar trebui sau nu sa fie scazuti din subventia aferenta anului urmator. Cu alte cuvinte, partidul poate pune deoparte fonduri in ani neelectorali cand cheltuielile sunt mai mici, urmand a utiliza sumele economisite in anii electorali. Comparativ cu alte entitati publice, partidele politice sunt avantajate.Acumularea de fonduri in perpetuitate - daca bugetul nu se inchide pe zero macar la nivelul unui ciclu electoral de patru ani, daca nu anual - poate deturna sensul subventiei pentru activitate politica si rupe legatura partidului cu publicul, rasturnand astfel logica subventiei cu bani publici care in esenta este una corecta", subliniaza EFOR.In aceste conditii, expertii considera ca trebuie luate cateva masuri importante, in primul rand "sa se asigure transparenta maxima in privinta cheltuirii banului public si in privinta raportarilor periodice in timp real facute de partidele politice".EFOR apreciaza ca opinia publica trebuie sa fie inf ...citeste mai departe despre " Romania, in topul tarilor UE la subventionarea partidelor: 37 de milioane de euro in 2018 " pe Ziare.com