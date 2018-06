Romania nu mai indeplineste conditiile politice cerute la data aderarii in ce priveste independenta justitiei

"Discursul domnului Calin Popescu-Tariceanu in fata presedintilor de Senat din Uniunea Europeana reuniti la Bucuresti a fost inacceptabil din cauza atacurilor la adresa sistemului de justitiei facute la o reuniune oficiala. Asa ceva are un impact negativ asupra Romaniei", a declarat Siegfried Muresan, euro-parlamentar si purtator de cuvant al Partidului Popular European, pentru Ziare.com.In urma cu doua saptamani, la reuniunea presedintilor de senate din Uniunea Europeana desfasurata la Bucuresti, Calin Popescu Tariceanu a tinut un discurs in care a criticat dur Mecanismul de Cooperare si Verificare si Comisia Europeana pentru ca "nu vad abuzurile magistratilor din Romania"."Asteptam inca din partea Comisiei sa se pozitioneze cu privire la adevarurile incomode care ies la suprafata la Bucuresti si sa explice de ce a desconsiderat si ignorat sistematic semnalele de alarma ce i-au fost trimise cu privire la gravele abuzuri comise de unele institutii si persoane din sistemul judiciar. Din cauza politicii partinitoare, uneori chiar partizane, a Comisiei, Mecanismul de Cooperare si Verificare a fost tinut captiv de sistemul de influenta ocult si meta-legal coordonat de Serviciul Roman de Informatii si de Directia Nationala Anticoruptie, devenind pur si simplu un alt instrument, la nivel national, de presiune asupra oponentilor acestui sistem paralel cu statul de drept", a declarat acesta de la tribuna Senatului Romaniei in fata reprezentantilor partenerilor institutionali.Tariceanu asteapta un raspuns care implica riscuriAceast atac la adresa institutiilor europene nu a trecut neobservat, iar presedintele ALDE a avut joi, 28 iunie, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene.Calin Popescu Tariceanu a facut lobby la Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, pentru a nu mai reactiona negativ fata de macelarirea codurilor penale de catre majoritatea parlamentara din Romania - Foto Hepta.roDupa aceasta intalnire, Calin Popescu-Tariceanu a dat un comunicat in numele Senatului Romaniei in care arata ca asteapta o pozitie oficiala de condamnare a protocoalelor dintre SRI si DNA din partea domnului Timmermans."Cei doi of ...citeste mai departe despre " Romania nu mai indeplineste conditiile politice cerute la data aderarii in ce priveste independenta justitiei " pe Ziare.com