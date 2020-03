Romania poate accesa 3 miliarde de euro din fondul anuntat de Comisia Europeana, destinat consecintelor COVID-19

"Noi am propus o serie de o suta de masuri Guvernului. Unele le vedem preluate in ceea ce a anuntat domnul Orban, dar suntem convinsi ca, in zilele urmatoare, vom mai discuta si pe alte idei pe care le avem pentru a sustine economia.Cred ca urmatorul lucru la care trebuie sa ne uitam sunt banii europeni. Comisia Europeana a anuntat, zilele trecute, un fond de 37 de miliarde de euro pentru toate statele membre, iar Romania poate accesa de acolo aproximativ 3 miliarde de euro.Fondul acesta este strict pentru consecintele COVID-19 si, in mod neobisnuit pentru Comisia Europeana, este ca mai intai cheltuim banii si apoi facem birocratia din spate. Asta inseamna ca banii aceia pot fi accesati foarte repede si avand in vedere deficitul pe care il are Romania, cel mai mare din Uniune, noi credem, ca e o sursa rapida si eficienta de finantare.Cred ca avem nevoie de cateva zile in care sa vedem efectiv cate companii aplica pentru masura asta (de ajutor din partea statului, n.r.), cati angajati vor trebui sa beneficieze si pe masura ce Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii vad aceste date, cred ca vor putea reevalua un pic masura", a afirmat Burnete.Acesta a adaugat ca unele dintre masurile Guvernului pot avea efect pozitiv imediat asupra companiilor, cum ar fi rambursarea TVA, plata concediilor medicale si a somajului tehnic."Masurile fiscale au un "lug" (intarziere, n.r.) cum ii spun economistii, poate de o luna, poate de doua luni.Pe de alta parte, una dintre masurile pe care le-am auzit acum are efect imediat: rambursarea TVA. Se va duce imediat in conturile companiilor. La fel, daca concediile medicale sunt platite, ele vor ajunge la companii. La fel, somajul tehnic", a precizat reprezentantul "Concordia".Intrebat care sunt sectoarele cele mai afectate domenii, Burnete a mentionat transporturile, dar si industria hoteliera si a restaurantelor, precum si zona de retail."Dintre cei pe care ii reprezentam noi, transportatorii sunt cei mai loviti, pentru ca ati vazut ca multe fabrici se inchid, iar asta inseamna ca nu mai au nevoie de materii prime. Apoi, industria de restaurante si hotelierii. La fel, in zona de retail trebuie sa facem foarte bine distinctia dintre cei care vand alimente si sectorul de non-food unde consumatorii se opresc din a cheltui. Deci, si ei sunt foarte puternic loviti", a mai spus Radu Burnete.Ministerul Finantelor Publice va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor raspandirii virusului COVID - 19, potrivit masurilor fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei si companiilor afectate de epidemia de coronavirus, aprobate in sedinta de Guvern de miercuri."Ministerul Finantelor Publice va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor raspandirii virusului COVID - 19, prin garantarea unor credite, subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari, facilitati pentru societatile care intampina dificultati financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligatiilor bugetare si a termenelor de plata a impozitelor locale datorate de populatie.Fiscul va suspenda popririle pentru populatie, iar IMM-urile care obtin certificat de situatie de urgenta vor putea amana plata utilitatilor si a chiriilor", se mentioneaza in document.De asemenea, Guvernul a aprobat joi Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.Actul normativ reglementeaza, printre altele, conditiile pentru intrarea in somaj tehnic, continuarea platii unor beneficii sociale, prelungirea in mod automat a unor documente, precum si posibilitatea transmiterii online a actelor necesare pentru obtinerea unor beneficii, precizeaza Ministerul Muncii.In ceea ce priveste somajul tehnic, Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj.Nivelul indemnizatiei va fi de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat platit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, se mentioneaza in comunicatul MMPS.