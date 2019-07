Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Procesul deschis Romaniei de Comisia Europeana, pentru netranspunerea acestei reglementari, merge mai departe la Curtea de Justitie a UE (CJUE), deoarece intarzierea este foarte mare, explica surse din MAE pentru Ziare.com."Institutiile europene au toleranta zero fata de netranspunerile unor directive. Romania ar putea fi condamnata la plata unor penalitati," explica sursele citate.Un calcul estimativ, realizat de Ziare.com, arata ca Romania risca sa plateasca o amenda de aproximativ 4,5 milioane de euro. Cate 6.000 euro pentru fiecare zi de intarziere.De altfel, exista o comunicare a Comisiei Europene, in care aceasta insista ca statele care nu transpun rapid directivele europene importante sa plateasca penalitati. Comunicarea stabileste inclusiv situatia in care exista un proces pe rolul CJUE.Doi ani de intarziereLegea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a fost publicata in Monitorul Oficial saptamana trecuta si este in vigoare din 21 iulie 2019.Prin actul normativ, este transpusa in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849, emisa pe 5 iunie 2015.Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. O intarziere de 755 de zile.Intarzierea este atat de mare, incat, intre timp, ca urmare a dezvaluirilor din investigatia Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, CE a propus deja alta directiva, care a intrat in vigoare in 9 iulie 2018 si pe care statele UE trebuie sa o implementeze pana pe 10 ianuarie 2020.Tergiversarea, legata de Liviu DragneaDin momentul in care directiva a fost votata, iunie 2015, guvernele de la Bucuresti nu au facut nimic pentru a o implementa. Au fost doar vorbe goale transmise oficialilor de la Bruxelles. Desi in intarziere, Guvernul a ales in 2018, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege. In locul unei ordonante de guvern.Opozitia a acuzat ca tergiversarea transpunerii a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, si pe baronii locali si au aratat cu degetul catre firma Tel Drum."In baza directivei, firmele cu actiuni la purtator, as ...citeste mai departe despre " Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile " pe Ziare.com