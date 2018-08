Romania si Bulgaria devin parte a Sistemului de Informatii Schengen

Astfel, incepand cu 1 august 2018, autoritatile romane pot transmite catre Sistemul de Informatii Schengen propriile semnalari privind cetateni terti pe ale caror nume au fost emise alerte in scopul refuzarii intrarii sau sederii pe teritoriul Uniunii Europene si sunt abilitate sa puna in aplicare alertele altor state membre in acelasi scop. De asemenea, decizia va permite derularea de consultari intre autoritatile nationale din statele membre in ceea ce priveste acest tip de semnalari."Datorita eforturilor substantiale ale expertilor din domeniul afacerilor interne si protectiei frontierelor, precum si ale demersurilor diplomatice intreprinse inclusiv de reprezentantii nostri pe langa institutiile europene, autoritatile din Romania aplica integral, incepand cu 1 august 2018, prevederile acquis-ului Schengen in materia Sistemului de Informatii Schengen.Prin implementarea acestei decizii, Romania isi consolideaza pozitia de actor cu rol esential in arhitectura de securitate a Uniunii Europene, contribuind inca o data la consolidarea spatiului comun de libera circulatie, si demonstrand astfel deplina capacitate in a gestiona cerintele Schengen", a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, citat intr-un comunicat MAE.Zona Schengen si cooperarea intre statele membre se intemeiaza pe Acordul Schengen, semnat la 14 iunie 1985 intre Republica Federala Germania, Franta, Belgia, Luxemburg si Olanda, privind eliminarea controalelor la frontierele lor comune. La 19 iunie 1990 a fost elaborata si semnata conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen, prin care au fost eliminate controalele la frontierele interne ale statelor semnatare si crearea unei singure frontiere externe comune.Spatiul Schengen este o zona de libera circulatie a persoanelor care este formata din 26 de state membre, ultimul stat care a aderat fiind Principatul Liechtenstein (19 decembrie 2011) . Aderarea la spatiul Schengen reprezinta un drept si o obligatie asumata prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. Romania asigura de facto securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene din momentul aderarii sale, in ianuarie 2007.Indeplinirea de catre Romania a criteriilor prevazute in acquis-ul Schengen a fost recunoscuta in data de 9 iun ...citeste mai departe despre " Romania si Bulgaria devin parte a Sistemului de Informatii Schengen " pe Ziare.com