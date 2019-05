"E un vot institutional, in primul rand, romanii au trecut de la votul pentru o viata mai buna la unul pentru institutii mai bune. In al doilea rand, e vot de protest.S-au acumulat frustari care si-au gasit solutionarea in acest mod de a vota.In al treilea rand, este vot limpede pro Uniunea Europeana", a spus Dumitru Sandu, la dezbaterea de la Reprezentanta PE in Romania, unde a si urmarit primele estimari de la urne.Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, a comentat si ea, duminica seara, primele estimari, inca informale, ale votului, remarcand ca romanii nu au raspuns pozitiv discursului anti-european al unor partide si lideri politici."Discursul anti-european nu prinde radacini in Romania", a spus Angela Cristea, la o dezbatere la sediul Reprezentantei PE din Bucuresti, moderata de Ion M. Ionita.Romanii s-au mobilizat exemplar pentru alegerile europarlamentare si referendumul pentru Justitie. Toata ziua au fost cozi la sectiile de votare, atat in tara, dar mai ales in diaspora.Exit Poll CURS-AVANGARDE: - rezultatele sunt pentru ora 19:30PSD - 25,8%PNL - 25,8%USR/PLUS - 23,9%Pro Romania - 5,7%PMP - 5,2%UDMR - 5,4%ALDE - 4,9%Altii - 3,3%Marja de eroare e de 2%.Prezenta la ora 21:00 pentru alegerile europarlamentare este de 48,96%Referendumul pentru justitiePrezenta la ora 21:00 la referendumul pentru justitie este de 41,23% ...citeste mai departe despre " Romania trece de la votul pentru o viata mai buna la unul pentru institutii mai bune. E un vot de protest (Sociolog) " pe Ziare.com