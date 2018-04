Romania va semna Pactul european privind inteligenta artificiala. Suntem printre ultimele state

"Romania este un sustinator activ al initiativelor lansate in contextul strategiei privind piata unica digitala, dat fiind ca acestea vor reduce barierele, vor imbunatati accesul la servicii pentru toti cetatenii si vor crea stimulente pentru investitii si inovare, nu numai in domeniul telecomunicatiilor, ci si in toate sectoarele economice si industriale.Noile tehnologii abordate in declaratiile propuse pentru semnare se completeaza si genereaza efecte multiple in diverse sectoare, cum ar fi serviciile publice, in care se va folosi in viitor tehnologia blockchain. Inteligenta artificiala este esentiala pentru viitoarea crestere economica si a productivitatii europene, se estimeaza ca piata robotilor si a solutiilor de inteligenta artificiala va creste cu 142 miliarde de euro pana in 2020.Domeniul inteligentei artificiale poate genera beneficii concrete in utilizarea eficienta a energiei, a apei, utilizarea redusa a pesticidelor in exploatarile agricole, cresterea nivelului de precizie in chirurgie sau oferirea de asistenta in situatii periculoase sau dezastre naturale", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, dupa sedinta Executivului.Pe 10 aprilie, 24 de state membre ale Uniunii Europene si Norvegia au semnat la Bruxelles o declaratie de cooperare in domeniul Inteligentei Artificiale (AI), in incercarea de a tine pasul cu investitiile facute de SUA si China, potrivit unui comunicat de presa publicat la acea vreme pe site-ul Comisiei Europene.Romania, Cipru, Croatia si Grecia sunt singurele state UE care nu au semnat.Citeste si:Cum scrie un sistem de Inteligenta Artificiala stiri "impartiale"Elon Musk crede ca inteligenta artificiala e mai rea decat un dictator si ca ne va distruge. Argumentele sale au sensInteligenta artificiala devine tot mai agresiva. Iata dovada (Video)Avertisment: Inteligenta Artificiala ajuta SUA si China sa domine lumea, in vreme ce tarile sarace se vor transforma in vasalii acestora ...citeste mai departe despre " Romania va semna Pactul european privind inteligenta artificiala. Suntem printre ultimele state " pe Ziare.com