Romanii au avut una din cele mai bune mobilizari la vot din Europa. Motivul? Tinerii au vrut sa-si arate dezacordul

Eurobarometrul a fost realizat in saptamanile de dupa alegeri, aproape 28.000 de cetateni din intreaga Uniune Europeana raspunzand unor intrebari cu privire la participarea lor la alegerile europene si la temele care i-au motivat sa voteze.Potrivit sondajului, participarea tinerilor la alegeri a crescut cu 50% in raport cu scrutinul din 2014, in contextul in care prezenta generala la vot a fost de 50,6%, cea mai mare de la scrutinul din 1999 (49,5%).Per total, participarea la alegerile europene din 2019 a crescut cu 8%, pana la 50,6%, cea mai semnificativa crestere a participarii la vot fiind inregistrata in Polonia (+ 22%), Romania (+19%), Spania (+17%), Austria (+15%) si Ungaria (+14 %).La nivelul UE, 68% dintre respondenti (in crestere cu un punct procentual fata de februarie/martie 2019) spun ca tara lor a beneficiat in mod pozitiv de statutul de membru al UE. In Romania 73% dintre respondenti au afirmat acest lucru, in crestere cu un punct procentual, tara noastra fiind din acest punct de vedere undeva pe la mijlocul celor 28..Un aspect si mai semnificativ este cresterea abrupta a numarului cetatenilor europeni care cred ca "vocea lor conteaza in UE": 56% dintre respondenti impartasesc acest punct de vedere, o crestere de 7% incepand din martie 2019 si cel mai bun rezultat inregistrat din 2002, anul in care intrebarea a fost adresata prima data.In Romania, proportia este chiar mai mare, de 57%, fiind in crestere cu 18 puncte procentuale, cea mai semnificativa crestere la nivelul UE la acest capitol.Rezultatele sondajului sugereaza ca alegatorii europeni tineri si cei care au votat pentru prima data au fost cei care au influentat pozitiv rata de participare. Astfel, 42% dintre respondentii intre 16/18 si 24 de ani sustin ca au votat la alegerile europene, participarea tinerilor crescand astfel cu 50% in comparatie cu cele 28 de procente inregistrate in 2014.La fel de puternica a fost cresterea numarului de participanti la grupa de varsta de 25-39 ani, in crestere cu 12%, de la 35% la 47%. Prezenta tinerilor si a celor care au votat pentru prima data depaseste orice crestere a participarii ...citeste mai departe despre " Romanii au avut una din cele mai bune mobilizari la vot din Europa. Motivul? Tinerii au vrut sa-si arate dezacordul " pe Ziare.com