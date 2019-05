Romanii din Basel au obtinut sectie de votare in orasul lor pentru alegerile europarlamentare

Pentru prima data in istorie, in Elvetia au fost organizate patru sectii de vot pentru alegerile din Romania, iar una din ele este in Basel, un oras aflat la granita Elvetiei cu Franta si Germania, unde se stabilesc tot mai multi romani."Problema numarului insuficient al sectiilor de votare din Diaspora este deja cunoscuta. Noi, cei din zona Basel, fiind nevoiti sa calatorim la Berna (bilet dus-intors de tren 80CHF/pers) sau in Franta, la Strasbourg pentru a ne exprima un drept garantat de Constitutie, acela de a vota. In Zona Basel, fiind zona de intalnire a trei tari, Franta, Germania si Elvetia, numarul de romani este in jur de 2.000 de persoane si in continua crestere. Observam de asemenea un trend crescator in mod alert al celor nou-veniti in Basel. Daca pana acum 1 an, la intalnirile lunare 'Pahar de Vorba' veneau 4-5 romani nou-veniti in Basel, in ultimele luni numarul lor s-a marit de pana la 3 ori.Astfel, Asociatia Romano-Elvetiana de Integrare AREI Basel si Grupul Romani in Basel, raspunzand interesului pentru infiintarea unei sectii de votare locala, au initiat discutii inca din toamna anului 2018. Excelenta sa, ambasadorul Romaniei in Elvetia a raspuns invitatiei la dialog si a luat nastere un grup de lucru format din reprezentatii locali ai romanilor din Basel.In ianuarie 2019 a avut loc o intalnire de lucru cu reprezentati ai romanilor din toate zonele Elvetiei, precum si cu delegati ai Aliantei USR-PLUS Diaspora, in care s-au decis principiile si planul de lucru, incluzand acceptul autoritatilor locale, identificarea si rezervara spatiilor si a responsabililor de viitoarele sectii de votare.O veste buna a sosit saptamana trecuta, cand MAE a anuntat lista de 441 sectii de votare din Diaspora, incluzand 2 sectii noi in Elvetia, la Zurich si Basel, in plus fata de cele deja clasice de la Berna si Geneva", sustin reprezentantii asociatilor de romani din Elvetia.Adresa sectiei de vot din Basel, AICI.Acestia spera ca toti romanii care nu ajungeau la vot din motive logistice vor putea de acum sa vina la vot. In plus, sectia fiind intr-un punct strategic, la granita celor trei tari, sunt asteptati alegatori romani si din Franta si Germania, pe langa cei din ...citeste mai departe despre " Romanii din Basel au obtinut sectie de votare in orasul lor pentru alegerile europarlamentare " pe Ziare.com