In aceeasi zi, premierul nipon avea stabilita, printre altele, si o intrevedere cu premierul demisionar Mihai Tudose, dar a anulat vizita la Guvern in conditiile in care nu mai avea cu cine sa discute.Potrivit Digi24, Abe s-a alaturat apoi planurilor sotiei sale si a vizitat Muzeul Satului, in loc sa discute despre investitii cu oficialii romani.Dupa ce s-au mai linistit apele, romanii au luat cu asaltat pagina de Facebook a Ambasadei Japoniei in Romania, unde i-au transmis scuze premierului nipon pentru situatia din tara si conditiile in care a fost primit premierul nipon.In plus, unii i-au scris premierului nipon pe pagina personala de Facebook.Romanii au scris mesajele in romana, engleza si chiar japoneza."Cu deosebit respect, va rog domnule Prim Ministru Shinzo Abe sa primiti umilele noastre scuze pentru situatia nedemna in care ati fost pus", "Stimate Domnule Shinzo Abe, va rugam sa iertati primirea nepotrivita din Romania. Oficialii romani sunt sub orice critica si nu ne reprezinta" si "Excelenta Voastra, Va rog sa acceptati scuzele mele. Comportamentul inadecvat al autoritatilor de la Bucuresti ne-au dezonorat ca popor", au fost doar cateva dintre mesajele postate pe pagina de Facebook.Citeste si:Euronews ironizeaza criza din Romania: Este cineva acolo? Vizita lui Shinzo Abe are loc in cel mai prost momentRomanii nu mai au nevoie de vize pentru Japonia, a anuntat premierul niponIohannis spune ca vom avea un Parteneriat Strategic cu Japonia intr-un viitor nu foarte indepartatA.D. ...citeste mai departe despre " Romanii ii transmit scuze premierul Japoniei, care nu a avut cu cine sa se intalneasca la Guvern " pe Ziare.com