De Route 66 se leaga o parte importanta din povestea de succes a modernizarii, interconectarii si dinamicii industriale, tehnologice si socio-culturale a Statelor Unite in perioada interbelica si chiar ulterior, pana pe la inceputul anilor '60. Un drum care a fost parcurs in deceniile de dupa inaugurare de sute de milioane de americani cu interese si optiuni de viata foarte diferite, si care a servit pentru nenumarate proiecte de dezvoltare nationale, regionale si locale.Astazi nu mai exista ca atare, fiind fie redenumit, pe anumite portiuni, fie transformat in coridoare de autostrazi incrucisate, etajate si ramificate. Dar semnificatia de progres a acelui drum unificator a ramas intacta in simbolistica natiunii americane iar rolul lui a fost imens, pe multiple dimensiuni. Route 66 a fost o platforma de unificare si dezvoltare a Americii.66%. De aici pornim discutia. Ce cale deschide oare acest vot masiv, nemaiintalnit la noi de 19 ani, cu potential unificator asupra directiei dorite de societatea romaneasca, o societate devenita aproape in totalitate "albastra" la votul de duminica, si care sunt marile schimbari care urmeaza, inevitabil, in politica Romaniei?Presedintele Iohannis isi va incepe pe 21 decembrie al doilea mandat de cinci ani, fara sa mai aiba o miza electorala personala. Va fi insa un mandat care, daca va fi unul reusit, ar putea fi consacrat in intregime schimbarilor importante, reformelor, "istoriei viitoare" a tarii, proiectelor politice mari, care lasa urme adanci, pe termen lung. Desigur, nu unor proiecte operate de Presedinte, caci acesta este lipsit de atributii si prerogative constitutionale si legislative, ci unora inspirate sau facilitate de cel ales cu 66%, a carui influenta politica ne asteptam sa se simta mai mult de acum inainte.Citeste mai departe despre " "Route 66", noul proiect de tara. Calea deschisa de cei 66% si marile schimbari care vor veni in politica Romaniei " pe Ziare.com