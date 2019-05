S-au anuntat primele rezultate exit-poll: Tristete la sediul PSD, bucurie la Alianta USR PLUS si PNL

La PSD atmosfera a fost destul de tensionata, dupa ce partidul a obtinut 25,8% din voturi.In schimb, cei de la PNL si cei din Alianta 2020 USR PLUS au fost plini de bucurie si optimism. Asta pentru ca liberalii au luat 25,8%, fiind la egalitate cu social democratii, iar Alianta USR PLUS a obtinut 23,9%.Urmareste in format LIVE TEXT prezenta la referendumul pentru justitieZiare.com a transmis, in format LIVE TEXT, care a fost atmosfera la sediile de campanie ale partidelor, inainte si dupa aflarea rezultatelorAtmosfera de la sediul de campanie al PSD22:15 - De la sediul PSD a plecat si Liviu Dragnea.22:05 - Social democratii pleaca rand pe rand de la sediul din Baneasa. Intrebata de presa daca Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze, Ecaterina Andronescu a spus ca, in opinia sa, liderul PSD va face acest lucru.21:24 - Dragnea a vorbit si despre rezultatele neoficiale ale alegerilor pentru europarlamentare."Nu sunt niste rezultate care sa bucure PSD-ul. Trebuie facute analize foarte rapid si serios in partid. Am inteles ca un coleg a avut o propunere. Vreau sa va spun ceva. Eu in viata mi-am asumat si ce am facut, si ce n-am facut. Si la fel o sa o fac si acum, impreuna cu colegii mei, dar eu nu-mi asum astfel de lucruri nici pe Facebook , nici ascuns intr-o tara apropiata, ci intr-un Cex. Eu am votat la referendum, asa cum am spus ca nu sunt impotriva acestui referendum. Intrebarile au fost facute prost, nici macar Iohannis nu le-a tinut minte. Daca vor veni la guvernare cei ce au sustinut public acest referendum, e important daca vor respecta.Ii solicit doamnei Dancila sa nu cumva sa-si depuna mandatul, indiferent de presiunile lui Iohannis. Programul de guvernare trebuie dus la capat. Noi respectam votul popular, eu nu sunt ca Iohannis", a mai spus Dragnea.Iata declaratia facuta de Liviu Dragnea21:15 - Liviu Dragnea a oferit prima reactie dupa rezultatele exit-poll ale alegerilor europarlamentare. El a afirmat ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu ar trebui sa fie candidatul PSD-ALDE la alegerile prezidentiale.Dragnea a negat ca s-a gandit sa candideze si a spus ca PSD-ALDE ar trebui sa ia o decizie pana la finalul lunii iunie.20:20 - La sediul PSD din Baneasa a ajuns si premierul Viorica Dancila. Intrebata de presa de ce nu se da OUG pentru prelungirea votului in Diaspora, D ...citeste mai departe despre " S-au anuntat primele rezultate exit-poll: Tristete la sediul PSD, bucurie la Alianta USR PLUS si PNL " pe Ziare.com