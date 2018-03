Scandalul Cambridge Analytica. Consultant britanic: E posibil ca firma sa fi activat in Romania prin intermediul unui subcontractor

Murray a declarat, la Digi24, ca dupa ce a izbucnit scandalul cu colectarea de date personale, i-a scris lui Turnbull si l-a intrebat daca s-a mai implicat in campania electorala din Romania."A zis: nu, nu am lucrat sub numele Cambridge Analytica. Dar altii au zis ca ei folosesc foarte multe firme-capcana, cu alte nume. Faptul ca ei nu au lucrat sub numele Cambridge Analytica nu inseamna ca nu au lucrat sub alte nume", a declarat consultantul britanic.Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook ar putea sa fi fost folosite de PSD in campania pentru parlamentarele din 2016, potrivit unor date care arata ca Rupert Wolfe Murray a fost solicitat sa lucreze pentru campania social-democratilor.El a spus ca firma Cambridge Analytica a vrut sa il angajeze inainte de alegerile parlamentare din Romania, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat (PSD), transmite Associated Press, citata de Washington Post.Rupert Wolfe Murray a declarat pentru Associated Press, miercuri, ca Mark Turnbull, un oficial al Cambridge Analytica, l-a contactat in august 2016.Acesta a citat un e-mail pe care Turnbull l-ar fi scris: "Ce am oferit este sa integram o echipa de doua persoane in echipa actuala... pentru a oferi sfaturi de strategie si asistenta de-a lungul campaniei... in decursul urmatoarelor doua, trei luni".Wolfe Murray spune ca a refuzat, pentru ca el nu lucreaza pentru partide politice. Ramane neclar daca firma Cambridge Analytica a jucat vreun rol in alegerile din decembrie 2016, unde PSD a castigat cu 46%.Platforma de investigatii RISE Projects a relatat ca SCL Group, o companie britanica de comunicare strategica afiliata British Analytica, si-a deschis birou in Romania in 2011.Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook fac si obiectul unor cereri formulate marti de procuraturile din statul New York si din districtul newyorkez Manhattan, in cadrul unei anchete comune.Prima reactie a lui Dragnea in acest scandalAceste informatii au aparut in timp ce Dragnea dadea declaratii la Inalta Curte in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu pentru angajarea fictiva la Protectia Copilului Teleorman ...citeste mai departe despre " Scandalul Cambridge Analytica. Consultant britanic: E posibil ca firma sa fi activat in Romania prin intermediul unui subcontractor " pe Ziare.com