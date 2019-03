Se amana votul impotriva lui Toader, dupa ce PSD a chiulit in masa: Dragnea anunta o discutie cu Tariceanu si Dancila

Social-democratii s-au strans la o sedinta de grup in care urmau sa decida daca voteaza sau nu impotriva lui Tudorel Toader, insa n-au mai iesit din sedinta pentru a veni la votul in plen, asa ca vicepresedintele Florin Iordache a suspendat lucrarile si a convocat Biroul Permanent pentru a se stabili ce urmeaza.Ulterior, Liviu Dragnea le-a spus jurnalistilor ca PSD nu putea vota motiunea Opozitiei pentru ca este "plina de minciuni", dar in acelasi timp a dat de inteles ca este nemultumit de Tudorel Toader, asa ca o decizie cu privire la ministrul Justitiei se va lua dupa o discutie cu Calin Popescu Tariceanu si premierul Dancila, care va avea loc "vineri sau luni".Conform regulamentului, o motiune simpla se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti. Chiar daca trece, motiunea simpla este doar un avertisment si nu duce automat la demiterea ministrului impotriva caruia a fost depusa, existand precedente in acest sens.Tudorel Toader, care ocupa functia de ministru al Justitiei cu sustinerea ALDE, a refuzat sa isi dea demisia in ciuda protestelor magistratilor si societatii civile. "Am indeplinit atributiile cu buna credinta", a subliniat el.Ziare.com a transmis principalele momente si declaratii in format LIVE text:12:30 - Liviu Dragnea a iesit la declaratii pe holul Parlamentului. "Am vrut sa le dam sansa celor din Opozitie sa arate ca au suficiente voturi ca sa treaca motiunea simpla", a spus el ironic, adaugand si ca "PSD nu isi regleaza pozitia fata de un ministru cu mana Opozitiei"."Nu putea vota niciun pesedist un asemenea document care e plin de minciuni", a subliniat liderul PSD, precizand ca motiunea "se va vota la o data ulterioara"."O sa avem o discutie in coalitie dupa ce se intoarce doamna prim ministru (de la Bruxelles - n.red), in legatura cu ministrul Tudorel Toader. Exista o stare de nemultumire, pe care nu avem de gand sa o ascundem, in randul parlamentarilor si nu numai, care trebuie lamurita saptamana viitoare (...)Asa am convenit, sa discutam cu dl Tariceanu si cu doamna Dancila, ori vineri, ori luni, o discutie in care sa participe si dl Toader, dupa care o sa avem si noi o discutie in grupuri", a mai precizat Dragnea.Intreb ...citeste mai departe despre " Se amana votul impotriva lui Toader, dupa ce PSD a chiulit in masa: Dragnea anunta o discutie cu Tariceanu si Dancila " pe Ziare.com