Cristian Pirvulescu: Se contureaza tot mai mult un tur doi cu Viorica Dancila

Cristian Parvulescu, am intrat in campania electorala cu un guvern demis prin motiune de cenzura, dar fara sa avem siguranta unui nou guvern, care sa organizeze si alegerile. Cum priviti acest context al motiunii de cenzura? A fost o motiune prematura, sa ii spun asa?

Am vorbit cu profesorul Cristian Pirvulescu, intr-un interviu acordat Ziare.com, despre cum arata pozitionarile partidelor dupa motiunea de cenzura care a dus la demiterea Guvernului Dancila, dar si la o criza politica, in care doar PNL e dispus sa isi asume guvernarea, dar nu e atat de sigur ca are si voturile pentru o investitura.Nu a fost prematura. Motiunea de cenzura a fost depusa atunci cand s-au strans semnaturile si exista o logica constitutionala a derularii ei. Pe de alta parte, contextul electoral de care vorbeati influenteaza consecintele motiunii de cenzura, pentru ca daca toate partidele din Opozitie care au votat motiunea de cenzura erau interesate sa aiba o victorie simbolica impotriva Guvernului Dancila, niciunul dintre aceste partide, cu exceptia PNL, nu are interesul ca presedintele Klaus Iohannis sa fie beneficiarul acestei motiuni.Asa ca vor pune conditii, in incercarea de a diminua contribuitia presedintelui Iohannis, iar propunerea lui Ludovic Orban ca prim-ministru este o propunere a presedintelui, este e decizie prezidentiala, intr-o incercare de a prelua controlul guvernarii, pe care presedintele nu l-a avut nicio clipa. Toata perioada 2014-2019, presedintele a fost in minoritate in Parlament.Si asa se explica pozitia lui Victor Ponta, cel pe care l-ati intervievat joi, care se considera principalul arhitect si artizan al motiunii de cenzura - fara voturile Pro Romania, motiunea nu ar fi reusit - si atunci incearca sa foloseasca acest lucru pentru a se promova, pe sine si partidul sau. Pe sine, ca politician care revine in marea politica, dupa ce fusese expulzat de victoria lui Klaus Iohannis si apoi de victoria lui Liviu Dragnea in zona marginala.