Secretarul general al PPE: Romania a facut fata turcilor, a daramat comunismul, a rezistat la fantasma nationalismului. Nu poate cadea in capcana socialismului

"Socialismul nu mai reprezinta raspunsul la nevoile europenilor. Romania este unul dintre cele mai bune exemple. In aceasta tara vedem fata adevarata a socialismului, vedem dezastrul pe care il provoaca acest pseudo-guvern, vedem care sunt atacurile la persoana si incercarile de a distruge institutii. Spuneam pseudo-guvern pentru ca misiunea unui guvern este aceea de a guverna in interesul cetatenilor. Acest guvern nu se preocupa absolut deloc de interesele cetatenilor romani", a afirmat Lopez.El a precizat ca romanii au facut fata turcilor, au daramat comunismul, au rezistat fantasmei nationalismului si Romania nu poate cadea in capcana socialismului."Ceea ce fac socialistii este sa atace statul de drept, PSD-ul este impotriva valorilor europene. Aceasta tara, care a facut fata turcilor si a luptat cu curaj pentru a darama comunismul, a rezistat la fantasma nationalismului si a construit un stat care in prezent este un exemplu in ceea ce priveste protectia minoritatilor. Romania nu poate ceda in fata capcanei socialismului, Romania nu poate sa cada in capcana socialismului", a precizat secretarul general al PPE.Antonio Lopez a mentionat ca stie forta romanilor, ca peste un milion de romani traiesc in Spania, tara sa de origine, si prin munca acestora tara sa s-a transformat intr-una mai puternica."Cunosc care este forta poporului roman. In tara mea de origine traiesc peste un milion de romani si in ultimele decenii munca lor pe care au prestat-o din greu ne-a ajutat sa transformam Spania intr-o tara mai puternica. Acum a sosit momentul ca romanii sa faca acest lucru pentru Romania. Sunt spaniol si sunt mandru de diaspora romana din Spania", a mai spus secretarul general al PPE.El a mai declarat ca Klaus Iohannis este cel mai bun presedinte pe care l-a avut Romania si ca nu este normal ca primarii din alte partide decat cel de guvernamant sa fie exclusi de la finantarea europeana.Lopez a mai afirmat ca se duce o lupta pentru viitorul Europei, una bazata pe valori si principii si ca este momentul Romaniei, ora Romaniei.