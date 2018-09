Sedinta de Guvern, dupa ce Iohannis a suspendat sedinta CSAT si a cerut Executivului un nou proiect de rectificare

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati "necesare si urgente", iar avizul CSAT este unul consultativ. Vasilescu a mentionat ca decizia va apartine juristilor, care discuta pentru a vedea cum se poate iesi din acest "impas".Conform anuntului Guvernului, sedinta Cabinetului Dancila ar urma sa aiba loc de la ora 13.00.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu s-a putut obtine consens in CSAT pentru emiterea avizului necesar rectificarii bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationalesi, prin urmare, intrucat considera ca este necesara rectificarea bugetara, a suspendat sedinta Consiliului, pentru a da timp Guvernului sa elaboreze un nou proiect.Presedintele a explicat, intr-o declaratie de presa la Cotroceni, ca, avand in vedere faptul ca este vorba despre o rectificare pozitiva, este inexplicabila taierea bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale.Klaus Iohannis a precizat ca sefii respectivelor institutii au precizat ca, in aceste conditii, nu pot fi indeplinite obiectivele stabilite tot de CSAT.Prin urmare, nu s-a putut obtine consensul necesar avizului CSAT, a anuntat presedintele, precizand ca, in aceste conditii, a decis suspendarea sedintei, pentru ca Guvernul sa elaboreze un nou proiect de rectificare si sa reia discutiile cu institutiile vizate.La scurt timp, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care a participat la sedinta CSAT, a sustinut o conferinta de presa in care spus ca suspendarea sedintei CSAT nu este prevazuta in lege si a cerut desecretizarea stenogramei pentru a vedea care a fost punctul de vedere al fiecarei structuri membre.De asemenea, Teodorovici a afirmat ca intarzierea aprobarii rectificarii creeaza efecte negative in economie, putand aparea blocaje si intarzieri in acordarea de salarii in sectorul bugetar, in derularea investitiilor, in sanatate si in acordarea de compensatii pentru cei afectati de pesta porcina.Liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin P ...citeste mai departe despre " Sedinta de Guvern, dupa ce Iohannis a suspendat sedinta CSAT si a cerut Executivului un nou proiect de rectificare " pe Ziare.com