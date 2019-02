"Cel mai probabil se va decide includerea bugetului tarii pe 2019 in programul de dezbateri de saptamana viitoare. Pe repede inainte, in 5 zile, asa cum ne-am obisnuit. Inteleg ca proiectul de buget se va afla, astazi (vineri - n.red.), pe ordinea suplimentara a sedintei de Guvern. Ramane de vazut ce modificari apar in proiectul de buget si cum s-au inteles cu primarii", a scris pe Facebook deputatul USR Cristina Pruna.Amintim ca vineri este sedinta de Guvern si ca Viorica Dancila a transmis ca va adopta proiectul de buget pe 2019, chiar daca Palatul Victoria a publicat, joi, ordinea de zi a sedintei, unde nu apare si acest act normativ.Si Liviu Dragnea a spus, miercuri, ca nu exista niciun risc ca proiectul bugetului de stat sa nu fie adoptat vineri de Executiv.Citeste si:Guvernul a publicat proiectul de buget pe 2019. Este bazat pe o crestere economica de 5,5%Consiliul Fiscal trage un semnal de alarma: Cresterea economica pe care se bazeaza bugetul e excesiv de optimistaCE estimeaza o crestere economica a Romaniei de 3,8%. Guvernul face bugetul pe o crestere de 5,5%A.G. ...citeste mai departe despre " Sedinta sambata la Parlament pentru bugetul pe 2019 " pe Ziare.com