Sediul MAI va fi reabilitat si modernizat cu peste 322 milioane de lei

Durata de realizare a investitiei este de 48 de luni."In sedinta de vineri, 7 decembrie a.c., Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea si modernizarea sediului Ministerului Afacerilor Interne din Piata Revolutiei nr. 1A Bucuresti.In urma auditului energetic efectuat asupra imobilului, construit in anul 1940, a reiesit necesitatea renovarii prin termoizolare si etansare, ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie si asigurarea unui confort sporit pentru personalul MAI", transmite MAI intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Potrivit sursei citate, imobilul va fi reabilitat termic, atat pe interior, cat si exterior. In plus, vor fi modernizate sistemele de instalatii, se vor face lucrari de consolidare, modernizare si reconditionare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 322 milioane de lei."Aprobarea hotararii de guvern va permite reabilitarea termica a imobilului prin termosistem pe interior a fatadelor cu valoare istorica si pe exterior a fatadelor din curtile interioare. De asemenea, vor fi adaugate echipamente pentru surse de energie regenerabila si vor fi modernizate sistemele de instalatii pentru a eficientiza consumul de energie.In plus, vor fi realizate lucrari de consolidare ale structurii de rezistenta a imobilului, de modernizare a spatiilor, reconditionare a unor finisaje interioare ale peretilor si pardoselilor, inlocuire de finisaje ale pardoselilor, peretilor si tavanelor, inlocuire tamplarii interioare (usi si ferestre).Valoarea totala a investitiei este estimata la suma de 322.147 mii lei, fondurile urmand sa fie alocate prin Programul Operational POR/2017 - Axa prioritara 3, precum si de la bugetul de stat, prin bugetul MAI, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie. Durata de realizare a investitiei este de 48 de luni", se mai arata in comunicat.Ministerul mai precizeaza ca Romania s-a angajat sa reduca consumul primar de energie pana in 2020, iar in acest sens sunt necesare renovari la imobile."In cadrul eforturilor de la nivelul Uniunii Europene in materie de schimbari climatice si energie, Romania s-a angajat prin Programul National de Reforma sa obtina o reducere de 19% a consumului primar de energie pana in 20 ...citeste mai departe despre " Sediul MAI va fi reabilitat si modernizat cu peste 322 milioane de lei " pe Ziare.com