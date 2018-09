Acesta nu exclude aparitia unor plangeri la CNCD, dupa campania pentru consultarea populara."Din pacate, vedem ca nici nu a inceput campania pentru referendum, dar avem exprimari si manifestari care nici nu fac cinste unora, pentru pozitia pe care o ocupa in societate si manipuleaza, depasesc chiar limitele bunului simt (...).Nu exclud sa avem plangeri legate de campania privind revizuirea Constitutiei", a declarat Asztalos Csaba pentru RFI Romania.Acesta afirma ca din punct de vedere juridic "nu avem nicio schimbare", iar din acest motiv nu va participa la referendum."Indiferent de rezultatul referendumului, din punct de vedere juridic, nu avem nici o schimbare, pentru ca si in acest moment, actuala Constitutie permite casatoria doar intre persoane de sex diferit si notiunea de familie o interpreteaza intr-un sens larg, nu doar familia care rezulta din casatorie.(...) Eu personal, desigur, nu voi participa la referendum, pentru ca nu are nici un efect juridic acest demers", a mai declarat presedintele CNCD.Citeste mai multe despre Seful CNCD, Asztalos Csaba: Nu voi participa la referendum, nu are nici un efect juridic pe site-ul RFI RomaniaVezi si:Cat va costa referendumul pentru familie si la ce intrebare trebuie sa raspunda romaniiGuvernul Dancila preia fraiele referendumului lui Dragnea. Ce urmeaza si care e drumul spre victorieUSR cere Avocatului Poporului sa atace la CCR ordonanta de urgenta privind referendumulStudentii critica referendumul pentru familie: Dezvolta homofobia, intoleranta si discriminareaCe cred parlamentarii despre casatorie: Nu se face intre genuri neutre. Nu imi doresc reeducarea propriilor copii ...citeste mai departe despre " Seful Consiliului de Combatere a Discriminarii nu voteaza la referendumul pentru familie: Nu are niciun efect juridic " pe Ziare.com