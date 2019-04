Seful de la Antifrauda a fost schimbat din functie, la cateva ore dupa avertismentul lui Dragnea

Decizia a fost semnata miercuri. Tot astazi, liderul PSD, Liviu Dragnea, a transmis "un ultim avertisment" catre Autoritatea Sanitar-Veterinara, Protectia Consumatorului, Directia Antifrauda si Vami, spunand ca, daca cei de la aceste institutii nu sunt in stare sa analizeze fiecare fruct sau leguma care intra in Romania, ca sa nu mai intre produse nesanatoase in tara, atunci sa plece acasa.In locul lui Virgil Pirvulescu a fost numit Daniel-Mihai Tudor, care a mai detinut aceasta functie cand prim-ministru era Mihai Tudose.Avertismentul lui DragneaLiderul PSD, Liviu Dragnea, a transmis, miercuri, "un ultim avertisment" catre Autoritatea Sanitar-Veterinara, Protectia Consumatorului, Antifrauda si Vami, spunand ca, daca cei de la aceste institutii nu sunt in stare sa analizeze fiecare fruct sau leguma care intra in Romania, ca sa nu mai intre produse nesanatoase in tara, atunci sa plece acasa. Dragnea a sustinut ca "rosiile bune se pastreaza pentru tarile din vest, iar in Romania vin rosii proaste si nesanatoase"."Am auzit si pe buna dreptate cei de la hipermarketuri vin si controleaza tot lantul de productie, de la solar, pana cand ajunge rosia pe rafpt. Dar intrebarea mea este: TIR-urile care vin de afara sunt controlate la fel, de la origine pana ajung pe raft, pe masa romanilor? Toata lumea se plange de calitatea proasta si de faptul ca nu sunt sanatoase", a declarat Dragnea, aflat intr-o vizita la Colibasi impreuna cu ministrul Agriculturii, Petre Daea.Liderul PSD a spus ca ii povesteau producatorii ca pe ei ii costa ambalatul cepei mai mult decat era ceapa straina in raft."Cu cat achizitioneaza strainii legumele si fructele pe care le aduc in raft in Romania? Le controleaza cineva? Eu le transmit un ultim avertisment celor de la Autoritatea Sanitar-Veterinara, celor de la Protectia Consumatorului, Antifrauda si Vamile.Daca intr-un timp foarte scurt nu vor reusi sa realizeze un sistem prin care in Romania sa nu mai intre marfa de contrabanda, ma refer in special la legume si fructe, daca nu vor fi in stare sa analizeze fiecare fructa, fiecare fruct, fiecare leguma care intra in Romania sa nu mai intre ceva nesanatos, atunci mai bine sa plece acasa sau de unde au venit.Trebuie sa incercam sa reusim sa nu mai existe in Romania acest standard dublu, si ...citeste mai departe despre " Seful de la Antifrauda a fost schimbat din functie, la cateva ore dupa avertismentul lui Dragnea " pe Ziare.com