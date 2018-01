Seful Politiei a fost demis. Chestorul Ionita a acceptat functia, dupa ce refuzase

Informatia a fost transmisa initial pe surse de televiziunile de stiri.UPDATE 15:08 - Guvernul confirma intr-un comunicat transmis presei ca Bogdan Despescu a fost demis, sefia Politiei Romane urmand sa fie preluata interimar de Catalin Ionita, cel care o refuzase initial si din cauza caruia au aparut tensiuni intre Mihai Tudose si Carmen Dan."Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat.Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada de sase luni, in functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat, a domnului Alexandru-Catalin Ionita.Ambele decizii ale prim-ministrului interimar au fost luate la propunerea ministrului Afacerilor Interne, doamna Carmen Dan, si vor intra in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial", se arata in comunicatul remis Ziare.com de Guvern.Chestorul principal Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie (DGA), a acceptat initial nominalizarea, dar in doar 24 de ore s-a razgandit. Desi a fost pusa la curent personal, Carmen Dan nu l-a informat si pe premierul Mihai Tudose, care a asteptat mai intai sa vada daca acesta il demite sau nu pe Bogdan Despescu. Informatia a ajuns insa in presa, iar Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit. Ulterior, ministrul de Interne s-a dezvinovatit prezentand un document in care Catalin Ionita isi dadea initial acordul privind imputernicirea sa in functie.Conform Statutului Politistului, imputernicirea pe functie nu poate depasi 6 luni si pentru ea e nevoie de acordul persoanei respective.Carmen Dan i-a solicitat lui Tudose demiterea lui Despescu in contextul scandalului izbucnit dupa retinerea politistului acuzat de pedofilie.Dupa ce a refuzat sa il demita pe Despescu, Tudose a cerut sa plece Carmen Dan de la Ministerul de Interne. Apoi, fostul premier a pierdut sustinerea partidului si a ajuns sa isi dea demisia in aceasta saptamana.De la prima sedinta de guvern condusa de premierul interimar Mihai Fifor au absentat ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia ...citeste mai departe despre " Seful Politiei a fost demis. Chestorul Ionita a acceptat functia, dupa ce refuzase " pe Ziare.com