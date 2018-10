"Am decis ca luni sa avem activitati in circumscriptiile electorale, pentru ca are loc deschiderea anului universitar. Sunt in Senat trei rectori de universitati si sunt cel putin 15-20 de cadre didactice, care in mod obisnuit, traditional, participa la aceste evenimente. De asemenea, traditional, deputatii si senatorii participa la deschiderea anului universitar", a declarat Tutuianu.El a mai spus ca ziua de luni "nu este libera" pentru senatori."Unde nu sunt universitati, sunt activitati obisnuite in teritoriu. Au audiente, pot face deplasari in localitati, pot sa stea de vorba cu oamenii pentru a-i informa cu privire la referendum (pentru familia traditionala - n.red.), deci nu sta nimeni degeaba in ziua de luni", a adaugat Tutuianu.Si Biroul Permenent al Camerei Deputatilor a decis ca deputatii sa desfasoare "activitati in teritoriu" in data de 1 octombrie, motivul fiind deschiderea anului universitar."Luni e liber, pentru ca este deschiderea anului universitar, marti avem dezbateri in plen", a declarat miercuri, la finalul Biroului Permanent, secretarul Camerei Deputatilor Georgian Pop. ...citeste mai departe despre " Parlamentarii nu vin luni la munca: Cine nu merge la deschiderea facultatilor poate sa faca reclama la referendum " pe Ziare.com