Senatorii nu vor vota in 2018 ridicarea imunitatii lui Tariceanu

"Nu cred ca va exista vot sesiunea parlamentara actuala", au declarat surse politice, referitor la solicitarea DNA de urmarire penala a presedintelui Senatului.Membrii Comisiei Juridice a Senatului au cerut, marti, conducerii forului legislativ amanarea cu o saptamana a votului privind raportul asupra cererii DNA. Dupa ce va fi votat, raportul CJ va trebui sa ajunga in plenul Senatului pentru votul final.Presedintele Senatului a transmis CJ notele scrise care vor fi depuse la dosarul sau.De asemenea, Calin Popescu Tariceanu a fost audiat, pe 27 noiembrie, in Comisia Juridica a Senatului. Audierea a durat putin peste o ora, iar presa nu a avut acces la lucrarile forului legislativ.La finalul audierii, presedintele Senatului a declarat ca demersul procurorilor DNA in cazul sau are scopul de a-l intimida in lupta pe care a inceput-o pentru semnalarea gravelor abuzuri comise in Romania. Liderul ALDE s-a intrebat retoric daca nu ar fi mai bine ca Romania sa fie condusa de "procurori vanjosi impreuna cu ofiteri cu ochi albastri".DNA a solicitat Senatului incuviintarea inceperii urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu Tariceanu. Procurorii au anuntat ca presedintele Senatului este acuzat ca ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentantii unei companii austriece pentru a incheia mai multe acte aditionale la un contract comercial, banii fiind folositi pentru campania electorala.