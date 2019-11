Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la Bucuresti.Acesta a fost propus pentru functia de ambasador SUA la Bucuresti de catre presedintele american Donald Trump Zuckerman este un avocat in Baroul din New York din 1984 si este partener in cadrul firmei internationale de avocatura Seyfarth Shaw LLP.A fost co-presedinte pentru proprietati imobiliare si servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar inainte a fost presedinte pentru proprietati imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, a detinut si functia de presedinte al unui juriu de selectie judiciara al unei instante civile si de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.Este implicat in activitati filantropice si educationale, fiind membru in board-ul Kids Corp. si in board-ul absolventilor Facultatii de Drept din New York.A absolvit celebrul Massachusetts Institute of Technology (1979), dar are si o diploma in drept de la New York Law School (1983).Vezi si Reactia lui Adrian Zuckerman, dupa ce a fost nominalizat ca ambasador SUA in Romania ...citeste mai departe despre " Senatul american va vota luni pentru numirea lui Adrian Zuckerman ca ambasador SUA in Romania " pe Ziare.com