Senatul ii va trimite lui Iohannis o propunere pentru demiterea lui Bogdan Chiritoiu

Presedintele comisiei, Daniel Zamfir, potrivit raportului, "ROBOR a fost manipulat, calcularea lui pe baza unor cotatii dovedindu-se a nu fi una transparenta, ci una aranjata".In raportul anchetei se arata ca Bogdan Chiritoiu ar fi actionat "impotriva legii" si se mai solicita sesizarea Curtii de Conturi pentru a face verificari daca exista "angajati fictivi" in aceasta institutie."Constatand modul defectuos in care Consiliul Concurentei a inteles sa colaboreze cu Comisia economica, industrii si servicii, prin raspunsurile incomplete si intarziate ce au fost furnizate solicitarilor transmise (documentele au fost transmise cu depasirea termenelor ce figurau in textul solicitarilor), membrii comisiei considera ca presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, prin deciziile sale, a obstructionat buna desfasurare a anchetei si a ingreunat atingerea obiectivelor anchetei parlamentare, asa cum au fost aprobate de Biroul permanent al Senatului, prin Hotararea nr. 4/2019", se spune in raport.Comisia a recomandat in 20 martie, potrivit declaratiilor lui Zamfir, in raportul partial al anchetei, fie sa se decupleze ROBOR de la calculul dobanzilor creditelor in lei, fie sa se schimbe modalitatea de calcul a acestui indice.Pe 24 aprilie, intr-un raspuns al autoritatii de concurenta la solicitarea Agerpres se preciza ca raportul Comisiei Economice din Senat cu privire la activitatea Consiliului Concurentei contine numeroase inexactitati, scoase din context si prezentate eronat.Plenul Senatului a adoptat, pe 11 februarie, un proiect de hotarare prin care a acordat un termen de 60 de zile Comisiei Economice sa deruleze o ancheta privind modul in care Consiliul Concurentei a inchis, in 2013, o investigatie referitoare la o eventuala manipulare a ROBOR.