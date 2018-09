Senatul va adopta, luni, Legea offshore care stabileste cum se exploateaza gazele din Marea Neagra

In sedinta comuna de luni, ora 12:00, a Comisiei economice si a Comisiei pentru energie ale Senatului va fi adoptat un raport comun pentru proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, potrivit ordinii de zi a celor doua foruri legislative.Plenul Senatului se va reuni in sedinta, de la ora 16:00, pentru dezbaterea proiectelor inscrise pe ordinea de zi, votul urmand sa aiba loc la ora 17:00.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri seara, la finalul CExN al partidului in care a primit vot de sustinere la sefia formatiunii, ca Legea offshore va intra la vot in plenul de luni al Senatului, iar miercuri Camera Deputatilor va vota, decizional, initiativa legislativa. Acesta a adaugat ca nu va ceda fata de ce ceea ce a fost decis in legatura cu proiectul de lege in sesiunea parlamentara anterioara."Legea offshore a fost adoptata in comisie la Senat saptamana aceasta, luni intra in plen la Senat, luni seara ajunge la Camera Deputatilor, marti in comisii la Camera Deputatilor si miercuri vrem sa intram pe ea la votul final.Nu am cedat fata de ceea ce am hotarat impreuna in sesiunea trecuta cu privire la conditiile puse in acea lege, conditii avantajoase pentru statul roman si conditii acceptabile pentru cei care investesc, pentru ca daca nu sunt acceptabile, nu investeste nimeni", a declarat liderul PSD, la incheierea sedintei de vineri a Comitetului Executiv al PSD.Pe 2 august, presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, spre reexaminare, legea care reglementeaza masurile de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra.Seful statului a sustinut ca un astfel subiect este unul de interes maxim pentru Romania, iar o asemenea lege trebuie sa asigure un echilibru si o echitate in ceea ce priveste beneficiile atat pentru statul roman, cat si pentru investitori. Iohannis critica lipsa de predictibilitate si stabilitate a Legii offshore, in forma trimis spre promulgare.Klaus Iohannis argumenteaza ca nu au fost clar reglementate modalitatile prin care castigurile din redevente devin venituri ...citeste mai departe despre " Senatul va adopta, luni, Legea offshore care stabileste cum se exploateaza gazele din Marea Neagra " pe Ziare.com