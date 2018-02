Serban Nicolae a condamnat "tactica agresiva a arestarii preventive" in cel mai recent raport al Euronews despre reformele juridice din Romania, in cadrul unui interviu filmat si postat pe Facebook."Daca aveti o persoana corupta, un oficial de rang inalt, si descoperiti ca acum 5, 6, 10 ani a comis o infractiune de luare sau dare de mita sau trafic de influenta, nu trebuie sa arestati acea persoana, ci trebuie sa adunati dovezi, trebuie sa trimiteti acele informatii la un judecator, trebuie sa fie un proces si o sentinta, chiar daca este de condamnare sau de achitare.Arestarea preventiva nu este sanctiunea. Este ca un fel de a arata puterea procurorilor, este ca o judecata de strada. Daca oamenii vad un oficial de rang inalt incatusat, cu mainile legate, in fata camerelor, in miezul noptii, unii oameni simt un fel de satisfactie - 'Asta este Justitia, asa functioneaza legea, asa ne protejeaza DNA'. Si asta nu este adevarat, nu asa se procedeaza intr-o tara civilizata si democrata a lumii.Sanctiunea este ca acea persoana sa fie trimisa la inchisoare, nu sa fie arestata. De aceea am incercat mereu sa explic ca nu trebuie sa arestati o persoana ca sa le aratam oamenilor ca facem un lucru. (...) Dar acesta nu este un sistem juridic, este o razbunare, este o lupta politica, este abuz, este de asemenea coruptie", a spus Serban Nicolae.Citeste mai departe despre " Serban Nicolae, pentru Euronews: Coruptii nu trebuie arestati " pe Ziare.com