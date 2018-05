Ioan Stanomir: Presedintele a gresit. A negocia cu domnul Dragnea si a-i preda tara nu este solutia

"Ceea ce vedem ca se intampla este rodul 'activitatii' (cu toate ghilimele de rigoare) regimului PSD, din momentul alegerilor parlamentare. In locul prosperitatii care a fost promisa se profileaza un dezastru economic. In locul stabilitatii avem un razboi generalizat. Din punct de vedere al politicii interne si externe putem spune ca ne aflam la unul dintre cele mai de jos momente ale istoriei noastre post-decembriste", a comentat pentru Ziare.com Ioan Stanomir, profesor de drept constitutional la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti.Intrebat cine sunt principalii responsabili de situatia politica actuala, prof.univ. Stanomir l-a indicat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, care "conduce tara prin interpusi", Viorica Dancila fiind doar "cel mai supus" dintre acestia."Cu siguranta presedintele republicii a gresit cand a acceptat atat de repede nominalizarea doamnei Viorica Dancila pentru pozitia de prim ministru. Asa cum se vede in fiecare zi, doamna Viorica Dancila nu este calificata sa exercite acest oficiu, iar prezenta domniei sale nu face decat sa duca Romania intr-o stare de incertitudine si de ridicol intern si international.Nu vreau sa o jignesc pe domnia sa, doar constat ca, poate, pentru postul de europarlamentar era calificata, dar pentru cel de prim-ministru cu siguranta exista niste cerinte pe care domnia sa nu le poate indeplini.Si nu ma refer aici la ultimele gafe de protocol diplomatic, ci la modul in care domnia sa pare incapabila sa gestioneze situatia interna si internationala a Romaniei.Responsabil pentru tipul de decizii care se iau la ora actuala este domnul Liviu Dragnea, care conduce aceasta tara prin interpusi si si-a gasit in doamna Viorica Dancila pe cel mai supus dintre interpusii de pana acum", a comentat Ioan Stanomir.Citeste si:Cand radem de Dancila, radem de RomaniaDragnea i-a pus intrebari ajutatoare lui Dancila si apoi n-a mai lasat-o sa vorbeasca cu presaInca doua gafe marca Dancila: Pleca fara sa asculte imnul, dar a tinut-o premierul Croatiei, iar la final l-a intrebat "Make a photo?" (Video)Daca vrea PSD, se ajunge oricum la suspendareInt ...citeste mai departe despre " Ioan Stanomir: Presedintele a gresit. A negocia cu domnul Dragnea si a-i preda tara nu este solutia " pe Ziare.com