Sesiune extraordinara a Parlamentului pentru noua conducere BNR, Avocatul Poporului si comisia 26 mai

"Am avut o sedinta de coalitie unde am abordat trei teme principale. Prima a fost referitoare la infiintarea unei comisii pentru fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, am vazut ca au aparut foarte multe sesizari in spatiul public si consideram ca este necesara o comisie la nivel de Parlament care sa analizeze aceste sesizari, pentru ca avem o datorie fata de populatie pentru aflarea adevarului.Al doilea subiect a fost cel legat de referendum, dupa cum stiti, s-a infiintat o comisie la nivelul Parlamentului unde cautam solutii, astfel incat votul din diaspora sa fie un vot al tuturor cetatenilor, alegeri la care sa participe toti cetatenii din diaspora.Alianta PSD-ALDE merge pe doua posibilitati, una - votul anticipat prelungit si cealalta - votul prin corespondenta", a spus Dancila la Palatul Parlamentului."Am vorbit despre o sesiune extraordinara incepand cu 1 iulie, astfel incat sa putem duce la bun sfarsit proiectele pe care le vom incepe saptamana asta", a adaugat Viorica Dancila, precizand ca s-a vorbit si despre numarul de locuri in Consiliul de Administratie al BNR in functie de numarul de parlamentari ai fiecarui partid.Pe acest subiect s-a exprimat azi si Calin Popescu Tariceanu, care a precizat ca "e foarte posibil ca, in urma deciziei pe care PSD o va lua, sa dam o functie si UDMR-ului".Astfel, in sesiunea extraordinara, parlamentarii vor vota noua conducere a BNR, noul Avocat al Poporului, membrii Consiliului Fiscal si ai comisiei de ancheta privind alegerile europarlamentare.In privinta Avocatului Poporului, Tariceanu nu a comentat varianta vehiculata in spatiul public, conform careia Renate Weber ar putea sa ii ia locul lui Victor Ciorbea. In schimb, Viorica Dancila a subliniat ca PSD va sprijini persoana propusa de ALDE.Intrebat despre cand va incepe sa lucreze comisia speciala de ancheta privind alegerile europarlamentare, Tariceanu a spus ca nu au stabiit detaliile si ca acestea vor fi discutate intr-o noua sedinta a plenului reunit.