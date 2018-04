Mai exact, potrivit Digi24, anchetatorii o vor anunta pe Shhaideh ca incepand de azi nu mai este suspecta, ci inculpata in acest dosar de coruptie.Sevil Shhaideh este acuzata de abuz in serviciu si ar fi savarsit faptele cand era secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii.In Dosarul Belina sunt vizati, printre altii, Liviu Dragnea (liderul PSD) si actualul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb.Pe 22 septembrie 2017, DNA anunta ca Sevil Shhaideh, vicepremier la acea vreme, este suspecta de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.Potrivit procurorilor, in 2013, cand era secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, prin "actiunea concertata a mai multor persoane cu functii publice", parti din Insula Belina si Bratul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si apoi in administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private. Printre cei direct interesati de rezultat ar fi fost chiar liderul PSD, Liviu Dragnea.Shhaideh si Plumb au demisionat din Guvern dupa deschiderea dosarului, insa au revenit la Palatul Victoria in 2018, odata cu Guvernul Dancila.Citeste si:Sevil Shhaideh, la DNA ca sa afle rezultatele expertizei in dosarul BelinaSevil Shhaideh, audiata la DNA in Dosarul Belina: Sunt acelasi om, am respectat partidul ...citeste mai departe despre " Sevil Shhaideh este audiata la DNA. Va fi inculpata in Dosarul Belina " pe Ziare.com