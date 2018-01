"Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii de presa si un dineu oficial pe care Presedintele Klaus Iohannis il va oferi in onoarea Prim-ministrului Shinzo Abe. Agenda convorbirilor include stadiul si perspectivele de consolidare a relatiilor foarte bune de Parteneriat Reinnoit dintre Romania si Japonia, la nivel politic, economic, cultural, al securitatii si al relatiilor inter-umane", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Pe agenda intalnirii dintre Klaus Iohannis si oficialul din Japonia vor fi abordate subiecte precum cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, inclusiv in contextul Acordului de Parteneriat Economic dintre Japonia si Uniune, evolutiile la nivel regional, cu accent asupra dosarului nord-coreean, respectiv cooperarea romano-japoneza in plan multilateral.Citeste mai departe despre " Shinzo Abe, primul premier japonez care vine in Romania. Cu cine se va mai intalni dupa ce Tudose si-a dat demisia " pe Ziare.com