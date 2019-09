Potrivit unui anunt al formatiunii, semnaturile vor fi depuse la BEC la ora 10:30.La eveniment va participa si Dacian Ciolos , dar si alti lideri USR PLUS, alaturi de membri si sustinatori.Precizam ca tot vineri presedintele Klaus Iohannis isi va depune la BEC candidatura pentru alegerile prezidentiale.Candidatura sa este sustinuta de PNL, partid cu care seful statului a inceput actiunile de precampanie in tara.In 12 octombrie va incepe campania electorala, iar in 10 noiembrie este programat primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale.Cel de-al doilea tur de scrutin, in care vor intra primii doi candidati clasati, va avea loc in 24 noiembrie.Vezi si:Avram Iancu s-a retras din cursa pentru alegerile prezidentialeAproape 80.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru a vota la prezidentialeAmbasadorii si consulii pot cere de azi suplimentarea sectiilor de vot in diaspora. Care sunt regulileAEP da asigurari ca datele colectate de la romanii care voteaza in afara nu ajung la Fisc ...citeste mai departe despre " Dan Barna isi depune candidatura la prezidentiale tot vineri, in aceeasi zi cu Iohannis " pe Ziare.com