Siegfried Muresan: 2018 va fi anul scumpirilor marca PSD-ALDE. Guvernul se imprumuta lunar si romanii platesc datoriile

Printre acestea se numara cresterea pretului la gazele naturale, carburanti, alimente, precum si rate mai mari pentru romanii care au credite."Pretul gazelor naturale pentru populatie creste, incepand de ieri, cu 5,6%, potrivit unei analize a Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie. Carburantii se tot scumpesc, numai benzina este astazi cu 12% mai scumpa fata de inceputul anului trecut, iar acest lucru se intampla din cauza introducerii supraaccizei de catre Guvernul PSD - ALDE.De asemenea, potrivit datelor oficiale, au crescut preturile la alimente si la marfuri nealimentare, lucru care a dus la cresterea inflatiei, iar specialistii anunta ca aceasta va continua sa creasca si in acest an. O inflatie mai mare inseamna dobanzi si rate mai mari la credite, lucru care ii va afecta puternic pe toti romanii care au imprumuturi, asta dupa ce anul trecut ratele s-au scumpit cu aproximativ 150 de lei", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Potrivit europarlamentarului, toate aceste scumpiri reprezinta "efectele negative ale politicilor economice pe care Guvernul PSD - ALDE le aplica si care se bazeaza pe cresterea consumului si reducerea investitiilor".Siegfried Muresan mai afirma ca majorarile salariale din sectorul public si masurile de relaxare fiscala se dovedesc inutile de vreme ce sunt anulate de scumpirile generate de inflatie si de facturile mai mari.In analiza za, europarlamentarul vorbeste si despre deficitul comercial al Romaniei care continua sa se adanceasca, lucru care se va simti in buzunarele romanilor, dar si despre deprecierea monedei nationale."Efectele negative ale acestui deficit se simt in buzunarul fiecarui roman pentru ca preturile bunurilor de consum nu vor putea fi tinute la nesfarsit la un nivel scazut prin masuri guvernamentale populiste, iar importurile vor pune presiune tot mai mare pe puterea de cumparare a noastra, a tuturor.2018 se anunta deja a fi un an al scumpirilor marca 'PSD - ALDE', prognozele economice arata deja ca inflatia va continua sa creasca si ca moneda nationala se va deprecia deoarece productia interna nu face fata consumului si importurilor", subliniaza europarlamentarul.Siegfried Muresan considera ca pentru a avea o crestere economica sustenabila, Romania ar trebui