Siegfried Muresan: Am pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important

"Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis in mod oficial candidatii pentru pozitia de comisar european, i-au anuntat public si au fost asumati de prim-ministrii tarii respective. Exista doar doua corigente: Italia si Viorica Dancila", scrie europarlamentarul PNL pe pagina sa de Facebook El precizeaza ca, in Italia, partidul de extrema dreapta a generat o criza guvernamentala, iar prim-ministrul a demisionat saptamana trecuta. De aceea Italia are nevoie de mai mult timp."In Romania, o avem pe Viorica Dancila si ne aflam intr-o situatie mai rea decat orice alta tara europeana.Ce s-a intamplat pana acum?1. Viorica Dancila nu a anuntat public nicio nominalizare.2. Viorica Dancila a trimis doar cu titlu informal doua nume inacceptabile la nivel european. A trimis doi europarlamentari care au blocat justitia, opunindu-se cererilor procurorilor de ridicare a imunitatii lor parlamentare. Va spun foarte clar: niciodata Comisia Europeana si Parlamentul European nu vor accepta un comisar care a impiedicat justitia, asa cum au facut Rovana Plumb si Dan Nica.3. Viorica Dancila a fost la Bruxelles unde nu a obtinut nimic si i s-a spus foarte clar ca atacatori ai justitiei nu pot fi comisari europeni, iar viitoarea Comisie Europeana nu va accepta oi negre in randurile sale.4. Viorica Dancila s-a facut de ras in fata noii presedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen", precizeaza Muresan.Eurodeputatul PNL spune ca Viorica Dancila nu a anuntat public nicio nominalizare deoarece stie ca aceste doua propuneri sunt slabe si nici Rovana Plumb, nici Dan Nica nu vor ajunge niciodata comisari."Viorica Dancila stia de la bun inceput ca vor exista probleme insurmontabile cu ambele nominalizari facute de ea. De ce a facut Viorica Dandila aceste propuneri? Pentru a satisfice grupuri de interese din PSD. De ce nu s-a consultat Viorica Dancila pe aceasta tema cu presedintele Iohannis ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Am pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important " pe Ziare.com