Siegfried Muresan: Avertismentul UE la adresa Romaniei e de o duritate fara precedent. Riscam sa pierdem fonduri europene

Intr-o postare pe Facebook , Siegfried Muresan mai subliniaza ca sub guvernarea PSD-ALDE tara noastra face pasi mari inapoi si se indeparteaza tot mai mult de obiective importante, precum aderarea la zona euro sau la Spatiul Schengen "Comunicatul Comisiei Europene din aceasta dupa-amaiza este de o duritate fara precedent in cei 11 ani de cand Romania face parte din Uniunea Europeana. Ce inseamna asta? Inseamna ca Romania risca sa piarda din fondurile europene alocate, risca sa fie marginalizata la nivel politic in toate institutiile europene, tara noastra se indeparteaza tot mai mult de zona euro, in conditiile in care celelalte state membre din afara zonei fac progrese vizibile in directia adoptarii monedei unice, iar aderarea la spatiul Schengen dispare de pe agenda europeana cu actualul Guvern PSD - ALDE.Nu mai exista nicio indoiala ca Romania, in loc sa inainteze spre Europa, face astazi pasi mari inapoi", a scris pe Facebook europarlamentarul PMP, care este si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget din Parlamentul European.Comisia Europeana a discutat, miercuri, despre situatia din Romania, marcata de proteste de amploare, lansand un apel la adresa Parlamentului, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul institutiei.In aceasta luare de pozitie, cei doi oficiali arata ca urmaresc "cu ingrijorare" evolutiile recente din tara noastra."Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul UE", subliniaza inaltii oficiali de la Bruxelles, care arata ca pentru a scapa de MCV trebuie sa demonstram ca progresele realizate pana acum in cadrul acestuia sunt ireversibile.Documentul citat aminteste de concluziile raportului MCV din noiembrie in care Comisia a cerut ca modificarile la Legile Justitiei sa se faca transparent si cu consultarea Comisiei de la Venetia. Din pacate, cei doi au constatat ca recomandarile nu au fost luate in considerare.Citeste mai multe despre:Comisia Europeana avertizeaza Parlamentul de la Bucuresti in lega ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Avertismentul UE la adresa Romaniei e de o duritate fara precedent. Riscam sa pierdem fonduri europene " pe Ziare.com