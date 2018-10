Siegfried Muresan cere UE sa cheltuiasca 2 miliarde de euro pentru apararea statului de drept

"Vedem cum atat in Romania, cat si in alte state membre ale Uniunii Europene, valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum democratia, statul de drept si independenta justitiei, sunt atacate constant. Asistam la campanii de dezinformare, stiri false si chiar declaratii antieuropene ale politicienilor populisti. De multe ori, aceste atacuri vin din afara Uniunii Europene, de la adversarii democratiei europene.De aceea, prin acest program, vrem sa aparam valorile Uniunii si sa dotam cetatenii si societatea civila cu instrumentele necesare de a se apara de aceste atacuri. Am cerut cresterea bugetului pentru acest program al Uniunii Europene, de la 565 de milioane de euro, la 2 miliarde de euro, tocmai pentru a ne asigura ca, in cei 7 ani ai exercitiului bugetar, vor exista suficiente fonduri pentru a derula programe in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene", sustine deputatul european Siegfried Muresan, conform unui comunicat remis vineri Ziare.com.Amendamentul se refera la bugetul alocat Programului pentru Drepturi si Valori al Uniunii Europene, care va putea finanta, printre altele, "campanii de informare si comunicare, activitati de formare, schimb de bune practici si monitorizare analitica"."Sunt eligibile toate entitatile juridice din statele membre, adica atat institutiile guvernamentale, cat si organizatiile non-guvernamentale, institutiile mass-media etc.", se mai arata in comunicatul citat.Amendamentul deputatului european Siegfried Muresan urmeaza a fi votat in Comisia pentru bugete si, ulterior, in plenul Parlamentului European. Daca va trece de votul din Parlament, propunerea lui Siegfried Muresan se va regasi in mandatul Parlamentului European privind negocierile finale cu Consiliul UE asupra Cadrului Financiar Multianual al Uniunii Europene 2021 - 2027.Citeste si:Increderea romanilor in UE a scazut cu 10% din primavara, dar ramanem, totusi, proeuropeni - Avem datele din cel mai recent EurobarometruDe ce s-au suparat romanii pe Uniunea Europeana? Explicatia prabusirii increderiiC.B. ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan cere UE sa cheltuiasca 2 miliarde de euro pentru apararea statului de drept " pe Ziare.com