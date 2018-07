Siegfried Muresan: Dancila se intoarce la Bruxelles cu un bilant rusinos - inflatie si deficit record, legi antijustitie

"Au trecut aproape 5 luni de la precedenta vizita oficiala la Bruxelles a prim-ministrului Dancila, din 20 - 21 februarie. In tot acest timp, seful Guvernului a adunat un bilant rusinos pentru orice lider european", afirma Siegfried Muresan intr-un comunicat remis, marti, Ziare.com.In primul rand, spune europarlamentarul, "actualul prim-ministru a facut o prioritate din a slabi Justitia pentru a-i face pe plac presedintelui infractor al PSD, Liviu Dragnea.A sprijinit cererea de revocare a procurorului-sef al DNA de catre ministrul Justitiei, desi Consiliul Superior al Magistraturii, institutie abilitata sa evalueze activitatea judecatorilor si procurorilor, a avizat negativ procedura de demitere. Guvernul condus de Dancila a sprijinit, totodata, modificarile la Codul Penal prin care este slabit actul justitiei, iar abuzul in functie este aproape dezincriminat".Romania s-a indepartat de zona euroSiegfried Muresan mai afirma ca, in cele aproape 6 luni de guvernare, rata inflatiei si deficitul bugetar au batut record dupa record."Avem cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana, de 5,4%, si asistam la o crestere de aproape 4 ori a deficitului bugetar fata de aceeasi perioada a anului anterior, de la 2,2 miliarde de lei, la 8,14 miliarde de lei.Totodata, indicele ROBOR, in baza caruia se calculeaza ratele la creditele ipotecare in lei, a ajuns la un nivel record al ultimilor patru ani", subliniaza europarlamentarul.Potrivit acestuia, din cauza acestor dezechilibre macroeconomice, Romania s-a indepartat de zona euro."Daca, in 2016, Romania indeplinea 4 din cele 5 criterii principale de aderare la moneda unica, acum, din cauza cresterii ROBOR si a ratei inflatiei, mai indeplinim doar un criteriu de aderare, cel privind deficitul bugetar de sub 3%, dupa cum o arata Raportul de convergenta publicat de Comisia Europeana in luna mai.In plus, toate prognozele institutiilor economice internationale si ale agentiilor de rating independente arata ca deficitul va depasi 3% pana la finalul anului si, deci, Romania va pierde si ultimul criteriu de aderare la zona euro", atrage atentia Siegfried Mures ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Dancila se intoarce la Bruxelles cu un bilant rusinos - inflatie si deficit record, legi antijustitie " pe Ziare.com