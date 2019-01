"In economiile europene dezvoltate, precum Suedia, se descurajeaza utilizarea numerarului si se doreste eliminarea totala a banilor lichizi. Este cel mai bun mod de a preveni evaziunea fiscala.In Guvernul PSD - ALDE, consilierul economic al prim-ministrului, condamnat la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, spune ca foloseste doar 'cash' si primeste salariul in plic ca acum 30 de ani.Daca vrem sa concuram cu marile economii europene, avem nevoie de guvernanti care sa priveasca spre viitor, nu spre trecut", transmite Siegfried Muresan, vicepresedintele Comisiei pentru bugete a Parlamentului European.Reactia europarlamentarului PNL vine dupa ce Darius Valcov, consilierul premierului pe probleme de economie, a marturist ca primeste salariul in plic si nu are cont la nicio banca.Vezi si interviul acordat de Siegfried Muresan: "Povestea s-a scris la Ateneu. Mergem inainte cu UE sau cu PSD?"...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan explica de ce nu vom ajunge niciodata ca Suedia cu guvernanti invatati sa primeasca banii in plic " pe Ziare.com