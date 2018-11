Siegfried Muresan: Guvernul vede Presedintia Consiliului UE ca pe o povara de care incearca sa scape

"Pe 1 ianuarie 2019 Romania va prelua pentru prima data Presedintia Consiliului UE si aceasta este o sansa de a influenta decizii politice la nivel european, de a pune teme romanesti pe agenta UE, dar este si o sansa de a promova Romania, cultura, de a pune toata Romania pe harta UE. Din pacate, Guvernul actual vede presedintia Consiliului UE ca pe o povara. Nu sunt capabili sa reprezinte bine Romania in UE, sa obtina lucruri pentru romani, sa puna in valoare frumusetile tarii noastre. In loc sa vada aceasta presedintie ca pe o sansa, ca pe cea mai buna oportunitate pe care Romania o are de cand e membra UE de a ne promova tara, ei o vad ca pe o povara de care incearca sa scape cat mai rapid si cat mai ieftin", a declarat Siegfried Muresan, la "Forumul Cultural", organizat, sambata la Biblioteca Central Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi.Eurodeputatul liberal a sustinut ca Guvernul intentioneaza sa organizeze intalnirile din perioada urmatoare cu oficialii europeni la Palatul Parlamentului, pentru "a scapa mai ieftin", nu pentru a promova si alte orase din tara."In urmatoarele 6 luni de zile in Romania vor avea loc o serie de reuniuni la nivel inalt, vor veni toti ministri din UE pentru a se intalni in Romania, din diferite domenii. Guvernul vrea sa faca toate aceste evenimente la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Eu le-am spus de un an si jumatate mergeti si organizati toate aceste reuniuni in provincie, pentru a duce Europa aproape de cetatean si mai ales a pune pe harta UE mai multe orase ale tarii noastre, pentru a le promova. In urmatoarele 6 luni de zile Europa se va uita spre noi mai mult decat oricand. Guvernul nu intelege sa fructifice aceasta oportunitate", a adaugat Muresan.Liberalul participat, sambata, la "Forumul Cultural" organizat de organizatia PNL Iasi si de Comisia de Cultura a partidului. La eveniment au mai fost prezenti presedintele PNL, Ludovic Orban, liderul PNL Iasi, Costel Alexe, si seful Comisiei de Cultura a formatiunii, Liviu Bratescu.Din ianuarie 2019, Romania urmeaza sa preia pentru o perioada de sase luni Presedintia Consiliului Uniunii Europene. ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Guvernul vede Presedintia Consiliului UE ca pe o povara de care incearca sa scape " pe Ziare.com