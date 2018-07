Siegfried Muresan prezinta bilantul real al Guvernului: Inflatie-record, scumpirea creditelor, atacuri la adresa Justitiei

Potrivit acestuia, Dancila s-a grabit sa prezinte o propaganda electorala pe post de bilant in avans, cu 6 zile inainte de implinirea a 6 luni de guvernare, tocmai de teama de a nu prezenta altcineva inainte un bilant real de guvernare.Siegfried Muresan afirma ca premierul ar fi trebuit sa vorbeasca despre inflatia record a ultimilor 5 ani, de 5,4% in luna iunie, generata de politicile populiste ale Guvernului bazate pe incurajarea consumului si lipsa reformelor.Iata bilantul prezentat de Viorica Dancila"Oamenii isi permit mai putine lucruri cu aceiasi bani fata de acum 6 luni, nivelul de trai al majoritatii romanilor a scazut in guvernarea Dancila. Inflatia-record a generat si o crestere record a indicelui ROBOR in baza caruia se calculeaza rata creditelor la dobanzile variabile in lei. Chiar astazi, indicele a atins cel mai mare nivel din ultimii 4 ani jumatate, de 3,41%. Din cauza acestei cresteri, romanii platesc si cu 100 de lei mai mult in fiecare luna la creditele bancare", afirma Siegfried Muresan intr-un comunicat remis Ziare.com.Un alt record negativ al Guvernului Dancila, spune europarlamentarul roman, este cresterea deficitul bugetar."Executivul s-a imprumutat masiv in numele romanilor anul acesta, astfel ca deficitul bugetar a crescut de 4 ori fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 2,2 miliarde de lei, la 8,14 miliarde de lei.Cresterea veniturilor cu care s-a laudat astazi prim-ministrul Dancila nu valoreaza nimic, atat timp cat cheltuielile au crescut si mai mult, cu 19 miliarde de lei in doar 5 luni, si a generat un deficit de patru ori mai mare.Acest deficit inseamna ca Guvernul a facut datorii in numele nostru, datorii pe care tot noi le vom plati mult dupa ce acest guvern nu va mai fi in functie. Din cauza cresterii deficitului, Romania este subiectul procedurii privind abaterea bugetara semnficativa din partea Consiliului UE.Astfel, daca Romania nu reduce semnificativ defictul bugetar pana la finalul anului, risca sa intre in procedura de deficit excesiv si sa fie sanctionata inclusiv cu suspendari de fonduri europene", precizeaza Muresan.Guvernul a indepartat Romania de zona euroDin cauza inflatiei si a deficitului, Guvernul a indepartat Romania de zona euro, adauga europarlamentarul.Potrivit lui Siegfred Muresan, tara noastra ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan prezinta bilantul real al Guvernului: Inflatie-record, scumpirea creditelor, atacuri la adresa Justitiei " pe Ziare.com