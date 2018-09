Siegfried Muresan: Riscam o presedintie slaba la Consiliul UE. Guvernul Dancila nu are niciun obiectiv concret de mandat

"Este o mare oportunitate, pe care o primim doar o data la 14 ani, de a ne evidentia la nivel european, dar si de a pune prioritatile noastre pe lista prioritatilor europene. Din pacate, cu actualul guvern, riscam ca niciuna dintre aceste oportunitati sa nu fie fructificata, iar presedintia romana sa fie un esec", afirma Siegfried Muresan intr-o declaratie remisa Ziare.com vineri.Acesta atrage atentia ca Guvernul nu are niciun obiectiv concret de presedintie, ceea ce este foarte grav."In primul rand, cu doar 100 de zile inainte de a prelua acest mandat important, Guvernul Romaniei nu are niciun obiectiv concret de presedintie, lucru nemaiintalnit pana acum. (...)Guvernul Dancila a prezentat pana acum, in loc de prioritati concrete, doar o lista lunga in care au fost mentionate aproape toate subiectele de pe agenda europeana din ultimii ani.Faptul ca actualul guvern nu are niciun obiectiv concret si nici nu doreste sa il aiba este dovedit si de declaratia nefericita din aceasta saptamana a ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici", sustine Siegfried Muresan.Europarlamentarul face referire la declaratia ministrului de Finante potrivit careia Romania nu trebuie sa promoveze obiective proprii in timpul presedintiei Consiliului Uniunii Europene, ci are doar un rol de mediator.Muresan mai precizeaza ca riscam sa avem o presedintie slaba si din cauza ministrilor din Cabinetul Dancila, pentru ca acestia nu au pregatirea necesara pentru a gestiona un astfel de mandat."In al doilea rand, riscam un esec al presedintiei, deoarece membrii Cabinetului condus de prim-ministrul Dancila nu au pregatirea necesara sa gestioneze acest mandat. In timpul presedintiei romane se vor lua decizii extrem de importante in Consiliul UE. Aceste decizii vor trebui adoptate la nivel ministerial, in sedinte conduse de ministrii Guvernului Dancila.Or, cum va putea ministrul Agriculturii, Petre Daea, sa obtina un consens pe viitorul Politicii Agricole Comune, cand si-a dovedit lipsa de competenta in a gestiona pesta porcina, ceea ce a dus la pagube de sute de milioane de euro pentru fermierii romani?Cum va putea ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sa conduca o sedinta in care se iau decizii e ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Riscam o presedintie slaba la Consiliul UE. Guvernul Dancila nu are niciun obiectiv concret de mandat " pe Ziare.com